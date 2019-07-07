國民黨總統初選民調即將在明天起跑，高雄市議會副議長陸淑美日前表示力挺郭台銘而非韓國瑜；議長許崑源持誰？成為各界矚目焦點。許崑源今日終於表態，他在臉書貼出與韓國瑜兩人合照置頂，支持韓國瑜意向明明白白，韓粉立即高喊「讚」。

隸屬高雄白派、親王金平的高雄市國民黨副議長陸淑美日前表明「挺郭反韓」，強調擁有類似想法的高市議員不在少數，議長許崑源動向立即被人追問。其中，資深媒體人尚毅夫透露，陸淑美倒戈是有名曾掛前鴻海集團董事長郭台銘賴姓顧問策動，並稱「下一步應該會找高市議長許崑源」。

如今，許崑源在臉書明白以合拍照片，直書韓國瑜、許崑源兩人名字，表明支持韓國瑜。網友立即在《韓國瑜後援會》貼文：「剛發現許崑源議長的臉書打上了韓國瑜並更改成兩人的合照，真漢子！！感動按鑽 😭😭😭(重點是留言讓議長知道他多讚)」；直呼「議長真是個真漢子，性情中人，懂的雪中送炭，好樣佩服，國家就是需要你。」

(中時電子報)