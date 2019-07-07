龍團隊再添一人！交通部今日證實，交通部長林佳龍安排台中市前副市長、前交通部長林陵三接掌中華顧問工程司董事長，人事令已獲行政院核定，待本周召開董事會後，這項人事案即正式上任，林陵三將成為首位擔任工程司董事長的卸任交通部長，現任董事長吳盟分則會辦理退休。

林佳龍接任交通部長後，外傳他極力組建「龍團隊」，繼台中市前建設局長黃玉霖接任交通部政務次長、台中市前水利局長周廷彰接任觀光局副局長、台中市前交通局長馮昇輝接任台鐵局副局長、台中市前勞工局長黃荷婷接任交通部參事、台中市前新聞局長卓冠廷接任部長辦公室主任後，台中市前副市長林陵三再接任中華顧問工程司董事長，可見龍團隊已成形。

今年初華航機師罷工期間，一度傳出將由林陵三接任華航董事長，雖有林佳龍極力推薦，林陵三當時仍未順利接手董座。考慮到林陵三專長為工程方面，林佳龍便安排他擔任中華顧問工程司董事長，交通部表示，人事令已送交行政院同意，待本周董事會通過後，林陵三將正式接任。

知情人士指出，中華顧問工程司專門承接重大工程的設計規劃，2007年轉投資台灣世曦工程顧問，原有業務也一併轉出，變成控股公司，等於不必營業賺錢，董座一職的酬庸性質濃厚。

細看工程司歷任董事長資歷，有前民航局長林志明、前桃機公司董事長尹承蓬、前交通部次長郭蔡文與吳盟分、公共工程委員會副主委許瑞峰、李建中等人，雖然工程司是財團法人，有薪資限制，但董座一職月薪應有17、18萬，數目依然不小。

(中時 )