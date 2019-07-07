陳昭榮7日帶著直播主爆爆到高雄市八德一路上的房產銷售中心直播賣房，剛抵達高鐵左營站，原本晴朗天空突下起驟雨，外加響雷，讓陳昭榮笑說：「真的要遇水則發了。」對房產小有研究的他，知道越高樓層越貴，他對最高樓29層超有興趣，「因為逢9必旺」。

陳昭榮經營直播事業有聲有色。

陳昭榮與房產公司徐副總現場直播談到主推42坪的房型竟然不用千萬，讓陳昭榮越介紹越有興趣，直接在現場跟徐副總說就算一坪38萬都值得買，徐副總笑回如果是陳昭榮要買不用38萬，一坪只要超優惠價33萬即可，讓陳昭榮當下好心動，不過徐副總接下來說：「不過高樓層好像快賣光了」讓陳昭榮笑說快點把保留戶拿出來。

陳昭榮（右）今天與爆爆南下高雄直播賣房。

陳昭榮國中開始就與高雄結下不解之緣，當時就讀台南城光中學，要回老家花蓮就一定會到高雄轉車，他假日最常去的是舊大統百貨的10樓美食街，而且是從1樓到10樓玩一整天，原因無他就是大統百貨有的吃又有冷氣吹。當兵時陳昭榮又被分發到高雄旗山當兵，開啟了他騎機車玩遍高雄之旅，讓陳昭榮驕傲的說：「我對高雄可是熟得很。」

另一件讓陳昭榮至今仍有記憶的就是，他第一次看到柯受良飛車表演，就是在大統百貨對面的中山體育場。到高雄賣房子，自己會不會到高雄置產？陳昭榮表示，等公司業務穩定就會到高雄擴點，由於高雄房價相對值得投資，到時候肯定是買的比租的划算。

(中時 )