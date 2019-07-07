藍鈞天的老婆Fiona與閨蜜自創的品牌BEBLE，與Banwood、monkeybow合作，7日一家3口出席活動，藍鈞天分享因3歲女兒Riley喜歡造型可愛的動物拉桿包，他為此去年底拿下美國品牌funday亞洲代理。非常疼愛女兒的他，平時月花12萬讓女兒學才藝，由於女兒太黏他，老婆會跟女兒吃醋，也吃過天心的醋，笑虧老婆是大醋桶。

藍鈞天對女兒很疼愛。寶麗來國際娛樂提供

藍鈞天對女兒的教育規劃豐富，除了跟賈靜雯、修杰楷的女兒咘咘、Bo妞一起上跑酷課，也上足球、游泳、籃球、芭蕾舞及腦力開發。Fiona是小提琴家，Riley遺傳媽媽的「絕對音感」，學鋼琴樂在其中，「希望藉由不同事物，刺激開發女兒潛能」。Riley無論洗澡、睡前唸故事都要爸爸陪，藍鈞天自認是「女兒控」，經常被老婆Fiona翻白眼。

藍鈞天對女兒很疼愛。

藍鈞天是香港成衣上市公司小開，他當初不願繼承父業，跟好友吳建豪合組音樂公司，也往娛樂圈發展。他多年前為了修補父子關係，曾短暫前往大陸管理家中代理品牌事業，4年砸了3億多台幣，後來接到《一把青》劇本，爸爸又讓他回來拍戲。此次自創品牌，過去經驗剛好派上用場，他整理倉庫、進出貨，就連設備組裝都是自己來，親力親為。

藍鈞天是女兒控。

他近期照顧女兒，也將和老友吳建豪合作配音工作，對吳建豪離婚，他從未過問。婚姻中爭吵是誰退讓？藍鈞天笑說：「我哪吵得贏她。」回想交往時，他在《一把青》劇中有場把手放天心肩膀上的戲，Fiona探班時當場暴怒，回家後氣吼「不要碰我」，有次為戲拍婚紗照：「結果她又爆炸。」

(中時 )