溫碧霞倒奶。（圖／翻攝自微博）

風一吹..溫碧霞的屁股蛋全看光。（圖／翻攝自微博）

53歲港星溫碧霞保養得宜，不只維持苗條身材，還有張凍齡臉蛋，是出了名的美魔女代表，近日她出席活動被曝光未修圖，遭指和平常美照落差大，但也有粉絲跳出替她抱屈，掀起熱議，而她今（7日）再PO出一系列出遊照，一撇崩壞說。

溫碧霞在微博PO出一系列和家人的照片，只見她穿著一件紅色深V洋裝，和親友開心地在遊艇、海邊拍下出遊認證照，其中一張她微微彎腰靠在船邊，大秀事業線，半球若隱若現，相當撩人，更有一張坐在沙灘上的照片，拍得當下因為一股風吹來，讓她的裙擺往上一掀，幾乎半個屁股蛋全看光，另外，她雙腿交叉坐在大石頭上，一雙0贅肉修長美腿也一覽無遺，好身材完全看不出已年過半百。

事實上，溫碧霞日前出席活動時，被拍到眼袋深、法令紋明顯的模樣，遭疑女神崩壞，但也有人認為53歲能維持如此已不容易，而溫碧霞昨就像在回應網上酸言，在微博發文：「相信自己，笑看人生，7月美好的夏日。」

(中時電子報)