海峽兩岸青年時尚創意節，台北海洋科技大學童裝作品，大獲好評。（楊宜臻攝影）

海峽兩岸青年時尚創意節，台北海洋科技大學女裝作品走秀。（楊宜臻攝影）

海峽兩岸青年時尚創意節，玄奘大學女裝作品走秀。（楊宜臻攝影）

海峽兩岸青年時尚創意節，江漢大學女裝作品走秀。（楊宜臻攝影）

海峽兩岸青年時尚創意節，玄奘大學師生於後台互相加油打氣。（楊宜臻攝影）

湖北武漢台灣週，作為漢台兩岸交流之重要平台已行之有年，第十六屆特別舉辦2019「首屆海峽兩岸青年時尚創意節」，邀請兩岸設計藝術之相關高校：湖北美術學院、江漢大學、武漢設計工程學院及台灣六所院校玄奘大學、經國管理暨健康學院、亞洲大學、輔仁大學、台灣藝術大學、台北海洋科技大學，7月6日以走秀形式共同展出，進行交流，並舉辦頒獎典禮！

服裝秀由海洋科技大學所設計的系列「童裝」拉開走秀序幕，六位小朋友稚嫩的臉蛋搭配穩健的台風，獲得許多好評。一般服裝秀大部分以女裝為主，其次是男裝，童裝則較少呈現，故一開場就立刻吸引觀眾目光，直呼「好可愛」！時尚造型設計管理系莊雅雯老師及表演藝術系魏晏伶老師表示，希望能藉由童裝，讓大家知道小朋友也可以很時尚！

此外玄奘大學由學生，穿上自己學校所設計的作品，以「自己的作品自己秀」走出不一樣的青時尚。曾宇謙及黃章同學表示，登上伸展台亮相的處女秀居然給了武漢，所以彩排跟正式上場的時候都非常緊張，雖無法與專業模特兒相提並論，但想到可以穿著自己學校設計的衣服，就非常驕傲，並有一種成就感。很開心能藉由這次交流機會，一窺模特兒的後台情景，為了讓整場秀能夠順利、有序的完成，ㄧ下台後又迅速換上另一套衣服，對這趟武漢之秀，非常感動及光榮！

「首屆海峽兩岸青年時尚創意節」由漢台兩岸服裝設計、藝術、美容流行設計等9所專業高校參與，計有玄奘大學、台北海洋科技大學、台灣藝術大學、經國管理暨健康學院、亞洲大學、輔仁大學等6所台灣學校，及江漢大學、武漢設計工程學院、湖北美術學院等3所院校合體演出！漢台高校服裝風格迥異，武漢著重藝術實驗風格，而台灣各校以務實見長，蘊藏民族風、時尚風、牛仔風等豐富的特色，透過漢台兩岸的時尚實作的作品，所碰撞出的青年創意火花已為2019武漢台灣周寫下精彩一頁。

(中時 )