美國先前以國安為由，向西方盟國施壓，要求發展5G網路時禁用大陸科技巨企華為的設備。英媒報導，雖然英國政府對此仍未下定論，但華為已在協助當地四大電訊商發展5G網路。顧問公司估計，若限制華為參與，將帶來45億至68億英鎊（約台幣2655億元）的損失。

全球第2大行動通訊公司、英國沃達豐（Vodafone）3日在倫敦、卡爾地夫、伯明翰、曼徹斯特、利物浦和布里斯托等7個城市開通5G網路。據報導，華為正參與其中6個城市的5G建設。

此外，華為不僅協助EE電信興建數百個5G基地，還與電信3（Three Mobile）及O2電信簽訂協助建設5G網路的合約。

目前華為參與的是「非核心」5G網路建設，主要用於無線通訊的無線電系統。有顧問公司估計，一旦局部或全面限制華為，將導致5G在英國的普及時間延後18至24個月方，讓英國失去在5G領域的領先地位。

(中時 )