中國大陸不僅是世界上最大的汽車市場，也是電動汽車的最大市場。如今大陸官方不再向電動汽車提供補貼，政府資金轉向用於另一種環保動力，也就是燃料電池車(FCV)。蘇州金龍海格客車公司與日本豐田汽車合作，由豐田提供燃料電池技術，製作出不同於鋰電池車的另一種無碳排公共汽車。

The Drive報導，豐田、金龍與上海Re-Fire 重塑科技達成業界聯盟，重塑擔任系統整合的工作，他們將燃料電池部件組裝用於大陸系統的大型電動客車當中。

根據日本豐田公司發言人Kayo Doi的說法，這將使中國燃料電池汽車普及，和實現氫氣社會做出貢獻的第二步。

大陸總理李克強在2018年對日本進行關係改善的訪問時，參觀過豐田氫燃料電池的相關技術展示，對於其性能印象深刻，豐田首席執行官豐田章男向他介紹 研發中的Mirai FCV，只需幾分鐘的加氫氣，即可行駛650公里。大陸正面對與川普之間嚴重的貿易戰，有必要再開新局。

豐田推出的氫燃料驕車Mirai FCV，Mirai是未來的意思。(圖/豐田)

這次訪問結束後，大陸高層向各級單位下命令，加入燃料電池汽車的相關產業，以加速普及進程。據日經新聞報導，四月份，豐田表示將與北京汽車集團提供燃料電池汽車技術，供應燃料電池的零件。同樣在四月份，大陸前科技部長萬鋼，也全力推動、投資燃料電池。

燃料電池是利用氧化反應，將位在負極的含氫燃料的電子給撥離出來，也就產生了電流，燃料會逐漸減少，此時再補充燃料即可，使用方法與汽車加油沒有什麼不同。早在1950~1960年代的美蘇太空競賽時期，美蘇雙方的太空船，都採用燃料電池做為主要的電力來源。然而它需要白金這樣的高貴金屬，因此製作成本很高，而且氫氣容易消散，儲存也不方便，也就不易普及。2008年，美國能源部長朱棣文，就下念取消所有氫動力汽車和卡車的研究經費。但是10年之後，可以取代白金的新廉價材料出現，做為比高壓儲氫更好的金屬泡綿材料問世，因此燃料電池技術有敗部復活的可能，朱棣文在去年修正了他的看法，同意氫燃料電池是未來潔淨能源的要角。

(中時電子報)