國立公共資訊圖書館重要藝文地標，高居住品質與生活機能吸引眾多建商積極搶進。（盧金足攝）

總太集團在南區矚目新案「女王萬歲」，距離台鐵五權車站很近，交通便利為建案銷售加分，獲客戶青睞。（盧金足攝）

國美館特區建案以坐擁藝文與美術綠園道取勝。（盧金足攝）

位在台中市金磚區的國家級科博館、美術館、國立公共資訊圖書館三座重要藝文地標，高居住品質與生活機能吸引眾多建商積極搶進，成為台中受矚目的推案熱區，其中位在國資圖館周邊又坐擁交通便利優勢的總太集團，新推案的「女王萬歲」，及科博園第一排具設計話題的「忠泰老佛爺」建案，和豪宅林立的七期重畫區，房市行情相抗衡。

以科博館、美術館相較，國資圖周圍的房價價格親民許多，除時常有各式展覽、活動外，鄰近的綠園道也是附近居民運動休閒的好所在，擁市區少見高綠覆率的清幽環境，是許多家長理想中的文教住宅區。

鄰近台鐵五權車站，鐵路高架化後便成為南區與西區的重要交通樞紐，便捷的交通帶動區域發展，吸引多家建商推出新案。

五權站周圍以總太集團的矚目新案「女王萬歲」距離最近，「女王萬歲」基地位於正復興路上，國圖館特區，隔壁就是全聯福利中心學府門市，周圍的生活機能成熟，緊鄰新榮公園、忠孝夜市、學府商圈。

除地理位置優越，「女王萬歲」為光明國中、大同國小兩大學區的南區新案，優質學區的加持，周圍豐富的文教氣息及綠地資源，推出後客源詢問度高。

此外，南區熱銷的建案，包括「富宇沐川」基地位於正義街上，綠川第一排，鄰長春公園，「櫻花孩子王」主攻年輕家庭市場，鄰和平國小及四育國中學區，已完銷並推出第二期。

草悟道串聯科博館及美術館，每逢假日都會舉辦各式活動及文創市集，爵士音樂節在去年更吸引破百萬的人潮，草悟道商圈登上台中最熱鬧的藝文勝地。

但因附近土地的開發已趨近飽和，鮮有大案推出，近兩年由北部建商忠泰集團與勤美集團在草悟道商圈特區推出的「忠泰老佛爺」與「勤美之森」兩大豪宅案，成為受矚目指標案。

忠泰集團耗時四年、力邀卡爾拉格斐自時尚產業跨足建築業，忠泰集團以拉格斐擁有高度創意敏銳度、鮮明特色的美學品味和生活態度，對於任何事物總能善述出獨到見解，縱橫國際時尚圈歷久不敗，獲國際設計殿堂的肯定與敬重，素有「時尚大帝」封號。

忠泰「老佛爺」由國際時尚巨擘卡爾拉格斐親自操刀設計，從建案外觀、公共設施到室內住居的空間配置、呈現風格等規畫走純正的法式精品風格，為住戶引領尖端美學風潮。

位於草悟道商圈的「勤美之森」豪宅開發計畫，以日本東京Midtown為師，在近4000坪的土地上規畫設計包括一棟超五星級酒店、藝術館、教堂及兩棟32層、35層的豪宅大樓，地點的優勢與稀有性，加上勤美集團的品牌力，不少客戶爭相探詢。

(中時 )