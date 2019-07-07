高雄市政府舉辦高雄觀光日活動，消費時出示國旗相關配件可享優惠，但有「黑韓」店家反制。知名香蕉煎餅店「廣德家」就以發大財「特價」1000元販售反串。這樣的宣傳手法引起熱議，有民眾到店問業者賣1000元煎餅有無開發票，現場被抓到不開發票逃漏稅，網友譏諷「口口聲聲愛高雄...嘴砲王一個」。

「廣德家」在臉書PO文，指出7月6、7日舉凡穿國旗裝、國旗配飾…等，只要有【中華民國國旗】，香蕉煎餅原價70元，韓粉發大財特價1000元。另外還有抵制罷免專案，手持罷免書到本店，只有兩日，「罷免費，免費，免廢」，領取香蕉煎餅一份，不免廢那就讓我發大財。

有網友特地去「廣德家」買1000元的煎餅，發現老闆不開發票，立即追問，老闆不開發票逃漏稅被當場逮到，老闆啞口無言。當時，綠媒民視在旁邊錄影，網友用手機反錄回來，以免被民視動手腳。對「廣德家」不開發票逃漏稅，還口口聲聲愛高雄，網友表「嘴砲王一個...」。

其他網友亦表示：「以前高雄有位賣包子的年青老闆，因拍攝陳水扁走路，結果被陳菊傾高雄市政府各局科來打壓這位青年包子店，現在韓巿長寛懷以待，廣德家你賣千元商品沒有開發票，國稅局可以要求你補繳稅，像你這種人，不愛中華民國，衹愛中華民國錢」、「惡意哄抬價格 拿著你的對話 記錄去告他們」、「檢舉沒開發票喔！ 涉及違反公平交易法」、「兩根香蕉再加上一點點麵粉漿外加用電瓷爐考個五分鐘，成本價是，十塊錢（最多啦！有加電費進去了）然後賣給客人一千元，請問各位朋友們這算不算爆利呢？而且他們還沒有開發票給客人，請問各位朋友們他們算不算逃漏稅呢？」。

(中時電子報)