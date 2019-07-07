中信兄弟與富邦悍將的系列戰，兩大看點「恰恰彭政閔」達陣生涯2000安紀錄，為中職史上第2人，而相隔2個月傷癒復出的高國輝，代打敲出超前2分炮，為生涯首支代打全壘打，助悍將以8比6拿下勝利，悍將系列戰橫掃兄弟，並且對戰兄弟8連不敗。

中信兄弟首局先馳得點，不過悍將包含陳品捷的陽春炮在內，3、4、5局各攻下1分超前比數。

6局上半兄弟逆轉戰局，首先由林智勝敲出二壘安打後，悍將投手連投2個保送，將張志豪、詹子賢送上壘包形成滿壘，接著彭政閔面對陳明軒再選到保送，輕鬆擠回1分，岳東華在2人出局的情況下敲出左外野方向深遠二壘安打，彭政閔從一壘直奔回本壘，差點能追平生涯1075得分的中職紀錄，可惜經輔助判決後出局，不過此局兄弟攻下3分大局，超前成4比3領先。

6局下半悍將攻勢大起，陳品捷先敲出安打，2人出局後林宥穎敲出安打將比數追平，接著今天剛升一軍的高國輝敲出右外野2分炮，為生涯首支代打全壘打。接下來王正棠、胡金龍、林益全接連敲安，連續5支安打將比數逆轉成8比4大幅領先。

7局上兄弟靠林智勝的安打追回2分，不過還是無力將比數扳平，最終富邦悍將以8比6帶走勝利，而敲出勝利打點的高國輝獲選為賽後MVP。巧合的是另一地桃園開打的猿獅大戰，高國輝的弟弟羅國龍也在關鍵時刻敲出超前2分炮，個人包辦全隊3分打點，助統一獅以4比2拿下本季第一勝，也獲選賽後MVP，兄弟兩人在異地同時大放異彩，非常難得。

(中時電子報)