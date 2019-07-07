近期時下最流行的團體遊戲「狼人殺」，不少藝人玩著玩著成為了「高級玩家」，如歌手邱鋒澤，甚至因為這個遊戲發行了一首單曲〈天黑請閉眼〉，現在就由他來教《中時電子報》的讀者們，如何玩這個時下最夯的遊戲吧。

邱鋒澤在10人制的狼人殺中，常扮演狼人角色，除了要欺騙好人陣營自己是好人外，還要殺掉好人陣營中神角色。（圖／翻攝自邱鋒澤臉書）

邱鋒澤表示，狼人殺遊戲的規則很簡單，玩家們會隨機分配成兩隊，好人陣營與狼人陣營，獲勝的條件就是其中一方猜出對方所有陣營的人，就能先獲勝，如果狼人陣營都先被殺光，那好人陣營就獲勝，相反如果好人陣營被殺光，狼人陣營就獲勝。

玩出心得的邱鋒澤甚至和另一位「高玩」歌手陳零九一起發了首單曲〈天黑請閉眼〉。（圖／記者李家穎攝）

另外還有分幾人版本，在綜藝節目中玩的是簡單模式的10人版本，會有3名狼人對抗好人陣營的獵人、女巫、預言家、騎士與剩下的平民。若是12人的標準模式則狼人數量變為4名，好人陣營則多一位擁有特殊技能的愛神，並且加入警長競選機制。

另外邱鋒澤（右）也即將在本月推出新歌，作詞人則是曾一起合作過的偶像女星吳心緹（左）。（圖／翻攝自邱鋒澤臉書）

而狼人、女巫、預言家、獵人、騎士則各有用處，狼人可以在每晚選擇殺掉一人，並在白天隱藏身分陷害其他人；女巫則是有一次救人和一次殺人的機會，但不能在同一個夜晚中使用；預言家每個晚上可以檢驗一位玩家是狼人或是好人；獵人則是當他被殺死時，他可以隨機射殺一位玩家，但如果是被女巫投毒而死，則不能發動這個技能；騎士則是可以白天投票的任何時候亮出底牌，並指定一位玩家亮牌，若對方是狼人就死亡，但對方如果是同陣營的好人，則騎士死亡。

陳零九 feat. 邱鋒澤【天黑請閉眼】Official Music Video

(中時電子報)