屏東市擁有35年歷史的楊家涼麵，因為獨特麵皮搭配特殊醬料，讓饕客甘願起個大早排隊搶購，為傳承父親的好味道，原本一直有個空姐夢的楊家美，決定放棄夢想，接手家中事業，延續這道眷村好料理。
身高168公分的楊家美擁有好身材和水汪汪大眼，畢業於開南大學空運管理系研究所的她，總希望畢業後就能進入航空公司服務，未料畢業那一年，因店裡幫忙的阿姨相繼離職，以救火隊心情返鄉協助，一做就無法離手。
在涼麵店幫忙的日子，不少青年慕名而來，除了送上飲料示好，還會趁楊父不注意遞上紙條、交換電話，再不然就是打電話指定外送，她笑說，連長輩顧客都要幫她作媒，只好承認有交往10年的男友，也就是現在的老公。
她從小就對家中涼麵有很高評價，父親楊玉峰指出，除了醬料是在地四川味，用麵粉打成糊、透過水洗出來再去蒸，做出來的麵皮帶有嚼勁，是顧客指定品項，常常上午7點不到便販售一空，還有北部客人慕名而來，就是為了品嘗這眷村好味道。
但也因為手續繁複，讓年紀逐漸老邁的父親萌生退休念頭，不捨傳承數十年的好滋味可能消失，加上考慮兄弟各有事業，楊家美決定接手店鋪。她說，父母辛苦一輩子也該休息，她會與老公堅守崗位，繼續服務顧客。
店家資訊：
地址：屏東市和平路26號
訂購專線：08-753-7364
營業時間：06：00-13：30（周一公休）
售價：小35元、中40元、大45元
(中時 )
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