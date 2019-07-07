中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔在7日的比賽中，首打席就從富邦悍將投手陳品學手中，敲出生涯第2000支安打，為中職史上第二人。達成2000安里程碑後，恰恰說接下來還有中職最多得分紀錄與大家不太看好的200轟，但相對於紀錄來說，若球隊能拿下總冠軍，會讓他感到很榮幸。

2局上半，彭政閔面對悍將先發投手陳品學，147公里的速球擊成中外野方向安打，為生涯第2000支安打，是繼張泰山後中職史上第2人，以40歲、1757場出賽、7211打席、5998打數達陣。不過彭政閔不打算因此滿足，「達成2000安有鬆一口氣，畢竟是一個里程碑，當然這是今年的目標，不過不是到2000安就停止，原本以為上半季就能達成。」

恰恰距離張泰山所樹立的生涯最多得分1075分僅差1分，「現在得分最快能破紀錄，還有大家覺得不可能的200轟也是自己的里程碑，但一切以球隊戰績為主，如果能拿到總冠軍，我會覺得很榮幸。」彭政閔本季僅敲出1支全壘打，生涯累計191轟。

彭政閔表示賽前就有信心可以在今天達成2000安，雖然過去沒有對決過陳品學，不過賽前的打擊會議有討論過，知道他球質還不錯，第1球先看了一下之後，第2顆球抓到時間點就進攻了。

(中時電子報)