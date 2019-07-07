高雄市消防局7日晚間7時許接獲一名民眾報案，表示其16歲男性友人在蚵仔寮漁港沙灘戲水時、疑似不慎遭浪捲走、不見蹤影。消防隊員10分鐘趕抵現場，配合海巡署人員下海搜救打撈，目前還未找到該名失蹤男子。

報案男子聲稱與16歲男性友人晚間前往梓官區蚵仔寮漁港沙灘戲水，16歲男性友人疑似遭海浪沖走。消防局獲報後立刻派遣搜救人力著安全帽、救生衣等裝備趕抵現場。由於案發現場屬海巡署轄區，指揮權轉交給海巡署，協同海巡署人員在現場搜救，並已通知教育局校安中心。

(中時 )