蚵仔寮漁港男遭浪沖走 海巡搜尋中 22:222019/07/07 中時 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名16歲男子晚間與友人至蚵仔寮漁港沙灘戲水，疑似不慎遭浪沖走，消防隊員及海巡署人員正在現場搜救中，尚未發現該男子身影。（袁庭堯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市消防局7日晚間7時許接獲一名民眾報案，表示其16歲男性友人在蚵仔寮漁港沙灘戲水時、疑似不慎遭浪捲走、不見蹤影。消防隊員10分鐘趕抵現場，配合海巡署人員下海搜救打撈，目前還未找到該名失蹤男子。 報案男子聲稱與16歲男性友人晚間前往梓官區蚵仔寮漁港沙灘戲水，16歲男性友人疑似遭海浪沖走。消防局獲報後立刻派遣搜救人力著安全帽、救生衣等裝備趕抵現場。由於案發現場屬海巡署轄區，指揮權轉交給海巡署，協同海巡署人員在現場搜救，並已通知教育局校安中心。 (中時 ) #海巡署 #現場 #男性 #友人 #搜救 也許您會感興趣 推薦閱讀 7月20日寰宇大地文學獎 04:102019/07/03 藝文副刊 台南驚現龍捲風 馬路一片狼藉 12:182019/07/03 社會 要錢不要命 男高溫撿漂流木猝死大甲溪畔 12:552019/07/03 社會 蝦皮公布上半年消費趨勢 男性消費力年度躍升1.5倍 13:532019/07/03 財經 中市電影放映季 捐發票有好康 14:012019/07/03 生活 長途公車族有麻煩 北部新增2例麻疹 15:372019/07/03 生活 《科技》蝦皮公布上半年趨勢，男性消費力年度躍升1.5倍 16:142019/07/03 財經 漁民突然腹痛 海巡署偵防分署出動直昇機救人 22:242019/07/03 社會 徐國勇友人捐贈電擊槍 鐵路警、高鐵警優先配給 17:322019/07/04 政治 醫美總裁捐贈電擊槍 徐國勇的友人原來是他 09:502019/07/05 社會 社會熱門新聞 網傳蘇揆弔唁殉職警丟筆？警署：移花接木惡意詆毀 - 社會 - 中時 普悠瑪救難英雄 疑輕生亡 - 社會 - 中時 花蓮飆38度高溫 男子跳水消暑驚傳溺斃 - 社會 直播賣活體海產 瓏豐水產驚傳倒閉 - 刑案 - 中時 神奇 圓明園沉睡百年古蓮復活開花 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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