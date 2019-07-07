韓國瑜：台灣最大問題？南北失衡、貧富差距嚴重。

高雄市長韓國瑜與國民黨立委許淑華在今（7）日晚間開直播，許淑華表示，明天是初選正式開始，一方面要做正式教學，要怎麼回復民調，另外也請韓國瑜市長談談政見。

許淑華一開始打電話給沈玉琳，韓國瑜很高興地說，每次跟沈玉琳說話，都無限歡樂，從頭笑到尾。

許淑華：玉琳哥，我是許淑華。

沈玉琳：我在做高鐵，我知道是許淑華。

許淑華：現在直播，知不知道明天是甚麼日子？

沈玉琳：明天是禮拜一，哈哈哈！我知道明天是國民黨初選。

許淑華：民調7月8日到7月14日晚上6點到晚上10點。

韓國瑜：謝謝謝謝

許淑華問韓國瑜，要如何翻轉貧富？

韓國瑜分析，台灣貧富落差已經到105倍，南北薪水差1萬元，因此南北要平衡，帶動中台灣。

中小企業有苦難言，140萬家，資本額在8千萬以下中小企業，蔡英文執政3年，一個貿易協定都沒簽訂，政府如果能支持銀行，銀行幫助中小企誒，中小企業挺勞工，絕對不能讓中小企業倒閉。

至於民調教學，許淑華試著打幾通粉絲電話，第一通就通話中，

第二通一位孫先生接了，韓國瑜詢問孫先生知道會打電話？孫先生有點緊張，許淑華開始線上教學。

許：戶籍裡20歲以上有投票權？

孫：6位

許：男性幾位？

孫：2位

許：五人中會支持誰？都支持？

孫：唯一支持韓國瑜

許：學歷？

孫：大專

許淑華說，這樣回答很正確，會先有戶中抽樣，如果人不在，抽樣作廢。另外說「唯一支持韓國瑜」也正確。許淑華說，民調抽樣問題很多，都可以說唯一支持韓國瑜。如果出門，記得要把市話轉到手機。

(中時電子報)