前新北市長朱立倫今天穿著「拒絕綠色恐怖」的T恤參加「反鐵籠公投」大遊行，朱立倫表示，回顧過去三年多來，蔡政府假國家安全、轉型正義之名所推動的諸多修法和行政作為，背離民主的不只「公投法修惡」這一項，這讓原本已經進入民主化的台灣，有了民主倒退，甚至威權再現的危機，他宣示，未來將推動「二次轉型正義工程」。

朱立倫拋出「二次轉型正義」政見，第一步，就是在他上任後，立即成立「二次轉型正義諮詢委員會」，廣納歷史、法律等相關學者，盤點這三年多來蔡政府和民進黨違反民主原則的立法、修法和行政作為，透過公開諮詢與討論，達成結論和共識，逐步推動。

接著第二步是依據委員會的結論，公布蔡政府在這段期間相關決策的會議資料與紀錄，讓外界了解這些決策如何產生。第三步，是修法與行政規則。諸多違反民主原則的法律與行政命令，已然罄竹難書，因此有必要一一詳列，並重新考慮是否應該重新修法或廢除，讓台灣的民主，重新回到常軌。

不僅如此，朱立倫說第四步就是要「究責」。違反民主運作的一個樣態是行政部門和官員的越權、濫權。這當中固然是由政務官和民進黨立委主導，但是否有行政人員牽涉其中，亦應詳查。除了行政責任的追究，若有侵犯人民權利者，涉及到求償問題，亦應由失職、濫權的行政官員，承擔賠償責任。

朱立倫批評，民進黨假轉型正義之名反民主，我們有義務撥亂反正，讓民主政治真正的在台灣生根、茁壯。同時，也警惕未來的執政者，為鞏固權力而濫權的情況，應該徹底成為歷史。

(中時 )