同樣拿到赴美看球資格的一般女子組冠軍BUDDIES隊。(黃及人攝)

國泰NBA 3x總決賽7日晚間在信義香堤廣場完美落幕，一般男子組連兩年上演「魯肉飯」對上「美芝堡早餐店」爭冠戲碼，魯肉飯靠著射手張瀚元連得8分，最後以16比8逆轉勝，連兩年取得前往美國現場觀看NBA的圓夢之旅門票。

「能夠連兩年奪下前往NBA之旅門票感覺很爽，其實我們壓力很大，因為身為我們阻攻手的鄒文元，決賽期間剛好赴美打工換宿，」張瀚元表示，「幸好雖然一開始我們落後，卻能保持平常心與應有節奏，照著自己原本打法贏球。」

去年奪冠如願前往美國休士頓豐田中心觀看火箭賽事，是否想過今年想去哪座美國城市呢？張瀚元笑著說：「我當然想去洛杉磯觀看快艇比賽，因為他們現在有了小可愛(里歐納德)與PG(保羅喬治)，不過能看湖人的比賽也是可以啦！」

揮別昨天突然涉入快艇與雷霆交易案的陰霾，義大利籍射手賈林納利跟女友全程坐在場邊，甚至還當起主持人，不斷替雙方球員加油打氣，還一度激動到衝入場內吶喊，看來確實相當投入，也充分做好這次國泰NBA 3x代言人的角色。

至於同樣拿下赴美看NBA門票的一般女子組冠軍是「BUDDIES」；拿到10月前往中國大陸上海觀看湖人與籃網大戰的挑戰男子組與女子組冠軍，分別是「師大A」與「文化A」；高中男子組與女子組冠軍則是高苑工商與永仁高中。

(中時電子報)