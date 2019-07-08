柯P執政政府酷吏心態再現！台北市政府自6月29日起針對所有公有停車場、停車位，嚴格落實婦幼停車格專用，但在柯P底下基層停管人員執行拘泥不化，日前就發生一名民眾帶著女兒以及3歲的外孫前往士林夜市逛街，將車停放在承德公園地下停車場的婦幼專用車位，車上裝有兒童安全座椅，事後卻發現遭停管人員開紅單警告，民眾帶著外孫當面質疑停管人員，停管人員冷漠回應「沒證就是不行」，一個活生生的幼童竟比不過一枚死板板的婦幼停車證，讓民眾大呼不可思議。

民眾批評，柯Ｐ執政台北市４年多以來，甚少推行任何改革措施，但凡一推動就招來罵聲不斷，尤其是在柯Ｐ酷吏心態下，基層市府公務人員行事僵化，絲毫不顧現實層面，民眾反彈無所謂，只求不要讓柯Ｐ發火。

交通部推行落實婦幼停車位專用，從今年６月２９日開始全國嚴格落實稽核告發，台北市也比照實施。日前一名謝姓民眾開車帶著女兒及３歲外孫前往士林夜市逛街，將車子停在市立承德公園地下停車場，謝某進入停車場時車位還非常多，但因謝某認為自己有搭載幼童，所以就將車子停放婦幼專用車位上。

謝某一家３口逛完夜市回到停車場，見到車窗前擋夾了一張停管人員開立的紅色警告單，隨帶著３歲外孫走到停車場辦公室，詢問停管人員：車上有兒童安全座椅？被載兒童也在現場，為何還開單，停管人員先是敷衍：「有人檢舉！」，接著就直接回「沒證就是不行！」謝某接問小孩子就在你眼前，難道證比人重要嗎，停管人員不願多作解釋，只再回答：「沒證就是不行！」讓民眾對停管人員行事拘泥不化的表現，只能搖頭離去。

據悉，交通部推行這項措施以來，已經在台北市引發多起類似公務人員與民眾糾紛，引來許多民眾不滿抱怨，民眾反應，有些民眾雖然申請了婦幼停車證，但未搭載６歲以下的幼童，也一樣不可以停放在婦幼停車位上，這顯示有幼童比證重要，但是對一些沒有證的民眾，車上確實載有６歲以下的幼童，卻會因為沒證而被開單告發，這卻又證實證比人重要，倒底孰輕孰重？加上基層執行停管人員執行態度僵化，難怪會引起民怨。

(中時 )