高國輝相隔2個月重返一軍，在7日對戰中信兄弟的比賽中，代打敲出超前比分的2分炮，為生涯首支代打全壘打，他笑說，「感覺自己長大了。」

5月初因左側腹斜肌拉傷後，已有2個月沒站上一軍球場，賽前高國輝表示現在身體狀況已回復到受傷前的好狀態，雖然從板凳出發，不過他表示自己從3局就在場邊準備，「原本賽前感覺狀況沒有到很好，所以提早讓自己進入狀況。」笑說生涯第一次代打全壘打，感覺自己又長大了一點，因為自己印象中例行賽連代打安打都沒有過。

上場代打時，高國輝表示自己想法很簡單，知道自己有機會在比賽後半段建功，尤其上個半局被超前比數非常可惜，因此下個半局有機會時，想好好把握住。當時壘上有剛敲出追平安打的林宥穎，雙方4比4平手，對兄弟投手邱品睿敲出帶有2分打點的右外野方向全壘打，一棒將比分超前成6比4。

賽後高國輝獲選為MVP，巧合的是另一地桃園開打的猿獅大戰，高國輝的弟弟羅國龍也在關鍵時刻敲出超前2分炮，個人包辦全隊3分打點，助統一獅以4比2拿下本季第一勝，也獲選賽後MVP。高國輝在賽後第一時間就知道弟弟開轟，不過不知道兩人同時獲選為MVP，希望兩人能繼續保持好手感，一起在一軍打拼。

(中時電子報)