柯Ｐ上台後一直堅持要整併台北市警局下屬派出所，雖然遭到地方人士嚴厲反彈，但柯Ｐ卻一意孤行，近日又對萬華分局下刀，將兩個人員最多的漢口、武昌所硬行合併成一個所，卻放任人少真正需要合併的小所不管，引來員警譏評亂整一通。

柯Ｐ從４年前上台後，一直對台北市警局所屬分局、派出所編制一直有意見，提出整併文山一、二分局及多個派出所的看法，但柯Ｐ的整併計畫根據從何而來，沒人知道，也不願接納真正專家意見，只是一意孤行，要不然就是畏懼有力地方人士反彈，而不敢強硬推行，要不然就是亂整一通，讓北市警局官警搖頭不已，但因畏懼柯Ｐ官威，不願作聲。

這次柯Ｐ整併的大刀對向萬華分局，實際上，萬華分局基層官警內部也贊同整併，但是要針對人員少的派出所進行整併，以求人力統一運用以利勤務編排，但柯Ｐ整併的原則，卻讓人看了霧煞煞，不知整併的合理性在那？

柯Ｐ在萬華分局的整併案，將人員最多的漢中、武昌所整併成西門町所，新的西門所警勤區高達６０多人，轄區包括整個西門町地區，成為僅次於信義分局三張黎派出所的超級大所，但因新派出所駐地辦公室卻是位在康定路，是該所轄區最偏僻的位置，為了避免民眾報案找不到派出所，而且新派出所距離西門町精華地區較遠，一旦有事趕赴現場將有時間差距，因此，分局還得分派專責人員在原有漢中所的行動派出所負責值班，以方便服務民眾報案，這２所整併的不合理性相當清楚。

而相對於將漢中、武昌大所合併，事實上人員較少而本應該合併的小派出所，卻又在地方人士的反彈下，不敢執行合併計畫，例如：大理、康定、華江等小所，經常因人員不足，夜間只能排出一網２人巡邏，甚至遇到擴大臨檢或酒測勤務，還得二個派出所併網人數才夠執勤。像這樣該併的不併，不該併的亂併一通，也讓人看破柯Ｐ市府執政無章法的手腳。

(中時 )