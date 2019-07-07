三年前華航發生國內首宗空服員罷工事件時，當時的公司總經理張有恆被迫辭職，這幾天很多朋友與張有恆聯絡，指出經過長榮航空空服員罷工事件，讓真相更為清楚，也還他一個公道。張有恆說，他真是感慨萬千，當年政府高層一步錯，讓社會大眾付出這麼高的代價。

三年前華航空服員開始抗爭行動後，張有恆曾經親自拜訪鄭文燦，要求桃園市勞工局依據《民營公用事業監督條例》強制仲裁桃園空服員職業工會與華航資方的勞資爭議，但是遭到拒絕，才會演變成空服員罷工事件。

張有恆指出，空服員職業工會所提訴求，只要是合理的，公司都有誠意接受或改善，當時空服員要求提高外站津貼自每小時2元提高為5元，公司已經承諾提高為3元，再加碼些也可以談，但是因為蔡英文總統一句：「如果不是忍無可忍，空服員不會罷工」，讓華航新團隊幾乎全盤接受空服員要求，一年增加23.7億元支出，張有恆問：「華航有哪些年賺到23.7億？過去三年都沒有！這已經是影響到公司的永續經營了。」

對於華航空服員罷工事件發生至今已三年，政府卻遲遲未訂出罷工預告制，而政府高層一再強調「旅客與公眾利益」，卻不肯比照歐美等國家訂出罷工預告期，實際上勞資爭議應該是企業主與員工間的問題，卻讓社會大眾跟著賠上時間與金錢，張有恆覺得這樣的政府如何讓人相信真有在考慮公眾利益呢？

張有恆認為，長榮航空面對空服員抗爭據理力爭是對的，尤其是經過三次空勤人員罷工事件，社會大眾越來越了解工會諸多訴求根本與飛安無關，長榮雖然眼前損失近40億元，卻可擋下後續可能連串發生的類似抗爭事件，實際上地勤與航勤如果罷工，影響程度絕不亞於空勤人員，尤其是航勤人員關係到整個機場運作，如果發生罷工事件，癱瘓的不僅僅是一家航空公司。

張有恆也指出，發動罷工應該是企業工會的事，現因勞基法允許複式工會，讓職業工會也能發動罷工，變成外部人員能投票贊成罷工，搞工運與社運的人在帶動罷工，但是現在要想修法導正恐怕難度很高，只能靠輿論力量來監督了。

(工商 )