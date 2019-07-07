北市議員王欣儀陪同台灣小將遠赴澳洲雪梨參加2019RoboCup世界盃機器人大賽，在青少年足球機器人open組、超級聯賽項目中，拿下全球冠軍。王在臉書公布喜訊，激動說「看到獎狀上的Taipei、得獎榜單上的Taiwan，忍不住感動得紅了眼眶」。

RoboCup世界盃機器人大賽是全球最大的機器人賽事。台灣時間4日下午，王欣儀就先透過臉書報喜，指台灣的兩隊選手（重量組、輕量組），重量組在首戰對上俄羅斯、奧地利時都順利獲勝，輕量組也贏了加拿大等隊伍。

她剛剛又報喜訊說，參加青少年足球機器人open組的隊伍「reset」在超級聯賽項目中，拿到全球冠軍。由於隊中也有她的兒子，加上連日來看到選手辛苦備戰、參賽，順利拿到好成績，王感動地說：「連日辛苦的選手們拿出國旗，小情人拿著獎盃開心合影；看到獎狀上的Taipei ，得獎榜單上的Taiwan ，我又忍不住 感動得紅了眼眶⋯⋯」

(中時 )