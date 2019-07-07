許多人認為，結束第二次世界大戰的，是美國飛行員保羅·蒂貝特(Paul Tibbets)，他是一名B-29轟炸機的飛行員，負責執行1945年8月6日轟炸廣島的人類第一次核武攻擊任務。他於2007年1月與世長辭，享年92歲。然而，後人很難去紀念他，因為他在生前就說好不設墳墓，而是火化後，以骨灰撒入英吉利海峽。

並非蒂貝特 不為他的任務感到驕傲，事實上，他對於廣島核武轟炸的正當從未懷疑過。當年，他是陸軍航空兵中最年輕，但最有經驗的飛行員之一，他自豪地將自己的B-29座機取名叫艾諾拉·蓋伊號(Enola Gay)，這是紀念他尊敬的母親。他甚至在1976年的德州斯航空展期間，又重新演繹了當年B-29的轟炸行動。

晚年的蒂貝特。(圖/美國空軍)

有一段時間，全球對核武的反思相當強烈，一種看法認為對日本投下核彈過於殘忍，蒂貝特反對這種看法，他甚至譴責史密森尼學會博物館(Smithsonian Institution)，因為他們在B-29的相關展覽時，把重點擺在日本人民遭受核彈攻擊的痛苦，卻忽略日本發動戰爭的野蠻行為。

他的家人也對他的歷史貢獻感到自豪，他的孫子考入空軍學院，之後成為B-2精神式轟炸機(Spirit)的飛行員，可以說，同樣擔任戰略武器轟炸的角色。但是蒂貝特在92歲去世前，他就和家人說好遺體火化、不設墓碑、不行葬禮，也當然沒有軍事榮譽。

蒂貝特之所以如此決定，擔心的是要是他留下的墳墓或紀念碑，有可能成為反戰、反核武抗議者的集中地，反戰者多半沒有歷史縱深的概念，無法理解有些戰爭注定無法避免，也很難與他們溝通。他選擇火化，將骨灰撒布英吉利海峽，他在戰爭期間經常飛過英吉利海峽。

(中時電子報)