罷工告段落 800人已領回三寶 22:392019/07/07 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員罷工告一段落，桃園市空服員職業工會陸續歸還三寶，尚未領回的1400份三寶將在罷工棚過夜，工會幹部也會持續待在現場輪值。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮罷工告一段落，外界關心三寶（護照、台胞證、員工證）歸還進度，桃園市空服員職業工會幹部表示，截至7時晚間10時許，已經有800人將三寶領回，目前還有1400份。幹部說，8、9日中午12時至晚間10時，在長榮運航大樓前的罷工棚，都開放會員領取三寶。 工會人員表示，尚未領取的三寶將放在罷工棚，工會幹部也會徹夜留守。另外蘆竹警方仍持續派員，在罷工棚維持秩序。 (中時 ) #罷工 #工會 #三寶 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵員工辛酸 自強號莽男揮刀殺警列車長只有根木棍 00:362019/07/04 社會 團協生變？工會：拿和平協議算帳 11:192019/07/04 生活 長榮航：工會抹黑打口水戰 空服員進退兩難 21:262019/07/04 生活 工會再退讓 不堅持調薪與年終獎金 18:462019/07/05 生活 長榮為罷工紛擾致歉 並籲政府重視外部工會問題 18:402019/07/06 生活 評析〉若可搭時光機 長榮航空服員還會罷工嗎？ 23:182019/07/06 生活 長榮罷工落幕 違法罷工民事訴訟繼續 23:402019/07/06 生活 談定8大重點 工會3年不罷工 長榮罷工17天落幕 01:182019/07/07 生活新聞 罷工結束取回三寶 空姐：希望好好睡一覺 17:572019/07/07 生活 罷工期三寶拿不回 網諷「今一分鐘就領回」 19:242019/07/07 生活 生活熱門新聞 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 - 生活 諷空服工會罷工 宅神：勞權跟工運形象一次敗光 - 生活 長榮罷工無辜躺槍 王浩宇：1500萬勞工損失慘重 - 生活 幕後》 張榮發的DNA 印證「長榮不是華航」 - 生活 長榮空服危險了!王浩宇預告冬後算帳 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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