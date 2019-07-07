長榮罷工告一段落，外界關心三寶（護照、台胞證、員工證）歸還進度，桃園市空服員職業工會幹部表示，截至7時晚間10時許，已經有800人將三寶領回，目前還有1400份。幹部說，8、9日中午12時至晚間10時，在長榮運航大樓前的罷工棚，都開放會員領取三寶。

工會人員表示，尚未領取的三寶將放在罷工棚，工會幹部也會徹夜留守。另外蘆竹警方仍持續派員，在罷工棚維持秩序。

(中時 )