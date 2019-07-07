一場罷工帶來的撕裂傷痕，比想像中來得可怕。罷工落幕後，長榮航空內部必須重新修補勞資關係，而中途落跑與慢跑到最後的空服員，也會出現如何共處一機的尷尬，甚至霸凌。對此，勞權律師蔡瑞麟表示，可能被言語霸凌的空服員，請用各種方法保護自己。另一方面，他也直指害長榮罷工的凶手，就是桃空工、桃產總，參與罷工到底的空服員不過是一枚棋子。

蔡瑞麟今在臉書上提到，害長榮的其實是桃空工、桃產總。即使是參與罷工到底的空服員，也只是他們的棋子。他說，「雖然委屈，但請給她們一個擁抱，如果給了善意，沒有得到相對的善意，請用各種方法保護自己，留下紀錄。」

蔡瑞麟的這番話意有所指，有網友留言透露訊息，慢跑到最後的空姐們相揪，準備在機上「電」人，他請教蔡律師怎麼看？蔡瑞麟說，他發此文的用意即在此，他建議未來可能被霸凌的空姐們，「請各位除了用長榮的專線外，也要錄影錄音保護自己。必要時對外公開，讓其他人來保護你（但這真的是最後手段）。」

蔡瑞麟另發一文感慨說，工賊、抗爭，觀念害死人。2014年起流行以勞動檢查解決問題，他再三主張：勞資關係是繼續性關係，縱不考慮雇主也要考慮同事，抗爭是最後的手段。他感慨，勞動法界沒人理他，無法得到的共鳴。

(中時電子報)