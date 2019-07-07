國民黨總統初選8日即將開始，高雄市長韓國瑜7日晚間開臉書直播，由立委許淑華擔任主持人提問，讓韓重新詳述在國政發表會上提出的各項政策、理念，並進行民調教學，教支持者不管是黨內互比、或黨外對比時，不管問題裡有沒有韓國瑜的名字，都可回答「唯一支持韓國瑜」；線上最多同時有3萬人觀看這場直播。

直播一開始，許淑華先打電話給藝人沈玉琳，問他知不知道明天是什麼日子，沈開玩笑回答「明天是禮拜一」，後來才趕快說，他已經期待很久了，當然知道是民調開始的日子，7月8日至14日晚上6點到10點他會幫忙顧電話，力挺韓國瑜。

現場也打電話給幾位從市長粉絲圈挑選出來的支持者，包括資深歌手葉啟田、資深媒體人黃暐瀚、立委孫大千，問問他們是否知道如何回答民調。

葉啟田在線上唱《愛拚才會贏》祝福韓國瑜凍蒜，韓則開心地拍手並跟著唱，直讚好聽；黃暐瀚則趁機補充，國民黨這次題目有分甲、乙兩卷，對比、互比順序不同，但要9個問題全部回答完，才是有效的訪問；孫大千說，現在是關鍵時刻，撐過這一周的民調，一定能獲得最後勝利。

許淑華模擬電話訪問員，從戶中抽樣、戶籍、出生年份、學歷、互比式民調、對比式民調等題目一一提問，教民眾在黨內互比題目時回答「唯一支持韓國瑜」，黨外對比時聽到韓國瑜的名字，回答「唯一支持韓國瑜」，若題目中沒有韓國瑜，則回答「都不支持」，或者同樣回答「唯一支持韓國瑜」也可以。

如果戶中抽樣時，連續2個被抽中的順位都不在家，很可惜這通電話不會被納入，所以希望家中20歲以上、有投票權的成員都能在家中守電話；而訪員一開始會詢問戶籍等資訊，絕對要回答，此時不能答「唯一支持韓國瑜」，否則也會被列為無效樣本。

(中時 )