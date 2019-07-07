中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔在7日的比賽中，首打席就從富邦悍將投手陳品學手中，敲出生涯第2000支安打，為中職史上第二人。賽後恰恰感性表示，「感謝第1支到2000支，有這麼多球迷在場見證。」

今日新莊共有9013位球迷見證，尤其左外野有許多穿著黃色球衣象迷到場支持，當恰恰擊出生涯第2000安時，不僅外野的兄弟球迷大喊：「彭政閔我愛你！」連悍將球迷也不斷為彭政閔歡呼，這位中職人氣王受愛戴程度可見一斑。

照顧粉絲出名的恰恰，賽後也不忘感謝球迷，「謝謝這麼多球迷的肯定和鼓勵，從第1支到第2000支，有這麼多球迷在場見證，希望接下來有更多好表現，不管安打、全壘打都能和大家分享。」達成2000安里程碑後，恰恰說接下來還有中職最多得分紀錄與大家不太看好的200轟，但相對於紀錄來說，若球隊能拿下總冠軍，會讓他感到很榮幸。

達陣2000安後，中信兄弟也邀請「恰爸」和恰恰在場邊進行短暫的合影留念，不過彭政閔也不忘虧一下老爸，「那時候要開始比賽了，我爸還在跟大家give me five，他有點太興奮了好像是他打出全壘打一樣，。」

彭政閔40歲、1757場出賽、7211打席、5998打數達陣生涯2000安，他看好下一位能進入「2000安俱樂部」的是悍將的林益全，「我跟泰山以前都只打90場，但益全從09年進來當時就120場了，而且安打累積得比我快，大概再3、4年就能達到了。」林益全打職棒第11年，目前累計1527支安打，平均每季能敲146安，是目前最有機會成為第3位2000安的球員。

(中時電子報)