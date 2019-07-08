大家都知道台灣藏有許多實力驚人的「隱形冠軍」，它們默默擦亮MIT的金字招牌，優秀出色的產品成功行銷到全世界！今天特派員就要帶大家到新莊去直擊全球第一的天花板循環扇製造商「台灣威力」，親眼瞧瞧這個平常就掛在我們頭上的小小循環扇到底有多厲害？除了在台灣被龍頭超商、高鐵、各級學校、公家機關…指定使用外，更成功外銷到全世界，它的成功關鍵究竟是什麼？

特派員今天帶大家到新莊直擊，瞭解世界第一的天花板循環扇製造商台灣威力厲害之處究竟在哪裡！董事長李國清接受採訪時毫不藏私、大方分享。

【不斷創新！改善傳統不舒適的出風口】

提到台灣威力循環扇最大的特色，董事長李國清先生不止一次強調 :「能夠解決過去那種傳統直吹式循環扇不舒適出風口的感受，就是台灣威力循環扇最厲害的地方。」它能真正做到「把風做切割」，讓吹出來的風是一陣一陣、彷彿微風一般的自然；李國清強調，雖然天花板循環扇它並不是高科技的產品，但是產品的本質絕對劃時代！也因為產品實力夠強、並且堅持全機MIT、製程一條龍，目前進化到最完美第五代的台灣威力循環扇是業界唯一打出「全機五年保固」的品牌。

因為對產品的堅持和把關，讓「台灣威力循環扇」出色的實力被看見！在國內就有包括龍頭超商、台灣高鐵、各級學校、公家機關…等等合作對象都指名使用台灣威力。同時更成功外銷到全世界，包括荷蘭、丹麥、比利時、法國、美國、印度、泰國等國家都是台灣威力的客戶，好的產品力也成功吸引了中國經銷商的目光、主動協助在地銷售，讓中國大陸成為全球最大宗的訂單來源！

台灣威力循環扇堅持全機MIT、製程一條龍，目前進化到最完美的第五代，也是業界唯一打出「全機五年保固」的品牌。

【省電節能！搭配冷氣使用效率最高】

在進一步認識台灣威力循扇環之後，特派員最驚訝的便是它能夠做到真正的節能省電的功效，節省電力甚至高達77%，實力相當驚人！對此，董事長李國清說，這當然要歸功於產品本身的特色，包括像是他們選用台達電的DC高壓馬達，可以做到真正多段式、極緩慢的轉速，才能達到省電的目的。不過，李國清也提到，其實真正的省電並不是省在產品本身77%的成效，而是在搭配空調使用的狀態，最高可以省冷氣空調的50%，一天假設省電５度電、一度電５塊、一天25塊，一個月下來就幫大家省了750元！這個才是無形中真正的省電關鍵，長久下來累積的費用也是很可觀的！

李國清表示，天花板循環扇適合用在各種場合，即使是水泥材質也可以，安裝範圍以高度為基準，只要高度不超過4.5米都可以安裝，一般的小吃店、辦公室、商家…其實都很適合，有了舒服的出風口、又可以同時節能省電，真的是一舉數得的好產品。

台灣威力循環扇使用的台達電DC高壓馬達，可以做到真正多段式、極緩慢的轉速，達到省電的目的。

【百項專利！好拆卸好清洗的簡單原則】

可別小看這小小的、看起來很樸素簡單的天花板循環扇，它可是藏有超過100項以上的專利喔！特派員也幫助大家直接邀請董事長李國清為大家破解它的祕密。「最棒的專利也就是可以把風做切割的防塵蓋，也就是它做到了改變集中直吹式的風。其次最棒的專利就是在2015年推出、安裝在風管循環扇裡的「防潮風管接頭」，它不但可以保護馬達，也可以更快速地將自然風舒適的送出來。

百項專利裡面，最厲害的還有它不需要工具就能輕易安裝及拆卸的特性，方便一般人無論在任何場都可以輕易就上手。當然，也因為容易拆卸，大大改善了衛生的問題，過去你頭頂上可能萬年沒拆洗的天花板循環扇，現在可以輕輕鬆鬆就徒手拆卸下來做清洗或清潔的動作，跟其它難以拆卸、難以清洗的循環扇相比更加的省時省力，台灣威力循環扇真的非常Smart！

台灣威力循環扇擁有超過百項的專利，其中最厲害的就是它不需要工具就能輕易安裝及拆卸的設計，方便一般人在任何場都可以輕易就上手。

(中時電子報)