前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)自從2017年10月被「秋後算帳」至今都沒有找到新東家。這有點意外，吉拉迪好歹是冠軍教頭，坐擁洋基10年經歷、910勝710敗的傲人戰績，「我隨時準備好執教，在季中也沒關係，只是始終等不到電話，這機會其實不多啊。」

吉拉迪現任FOX球評，他還是很渴望重掌帥印，也十分留心例行賽的情勢。大都會目前正陷入內亂，總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)處於暴風圈，也許是吉拉迪鳩佔鵲巢的好機會？其實他前年離開洋基時，紐約媒體就談論過他改掌大都會的可能性，結果大都會選擇來台打過中職的米奇。

「大都會是有人才的，問題出在牛棚。他們牛棚其實很強，你必須對他們有信心，並且把他們擺在正確的位置。」吉拉迪訝異大都會今年打這麼爛，即使季中撤換了投手教練也沒起色，他覺得責任恐怕還是在總教練米奇。

吉拉迪說：「我同情米奇的處境，我明白那種拚了命想贏球的感覺。他的情況可能發生在任何總教練身上，而且紐約媒體特別多(指米奇怒飆記者事件)，無論如何都要保持正面態度，因為那是你的工作。」

美媒The Athletic報導，總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)傾向於在季外換帥，因為他要求有完整的面試過程。吉拉迪的頭號競爭者是小熊總教練麥登(Joe Maddon)，他合約剩下1季，小熊可能不與他續約。此外還有前天使教頭索西亞(Mike Scioscia)、前金鶯教頭休瓦特(Buck Showalter)、前紅襪教頭費洛(John Farrell)、前藍鳥教頭吉彭斯(John Gibbons)可能都會來搶這個缺，正如吉拉迪所說「機會不多啊。」

(中時電子報)