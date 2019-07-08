國民黨總統初選民調今（8）日登場，國民黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動員備戰，出動民調小組、選監小組和黨部人員，確保初選民調順利進行。

國民黨總統初選，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。

民調執行期間，國民黨中央將總動員備戰，各派民調小組成員1人、選監小組1至2人、黨部人員1人至5家民調公司，負責民調工作的檢驗、監督以及聯繫各項問題；參選人陣營也可派代表全程參與。

國民黨6日上午執行抽樣作業，從600多萬筆市話為基礎，再以電話號碼後兩碼隨機抽樣，經過比對，抽出5套各8萬筆不重複的樣本。

根據中央社報導，國民黨總統初選民調採取由已退休台大教授洪永泰所創的洪氏戶中抽樣法，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。

在初選民調期間，黨中央要求不得發送市話或手機等電話語音拜票訊息，避免占線影響電話民調進行，5位初選參選人陣營都同意接受約束。

此次民調題型分為黨內互比和他黨對比式兩種，不但題目數量多、選項也多，各陣營紛紛推出教戰守則，教支持者如何答題。

國民黨15日公布初選勝出者後，17日將提報中常會核定，並將在28日全代會上正式提名。

(中時電子報)