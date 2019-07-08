徐靜蕾(右二)和友人日前到美國旅行。（圖／翻攝自IG）

徐靜蕾穿衣寬鬆加上小腹圍凸，被瘋猜有孕。（圖／翻攝自IG）

大陸女星徐靜蕾和歌手黃立行愛情長跑9年，雖然愛得低調，但感情十分穩定，不時也傳出兩人已經秘婚，近日女方更被發現小腹微凸，引來外界猜測難道黃立行要升格當爸了？對此，徐靜蕾也親自做出回應。

徐靜蕾日前和友人到美國旅行，在IG分享一系列出遊照，當時她衣著寬鬆、腳踩平底鞋，加上一張側面照，被眼尖發現肚子似乎有些微凸，讓網友不禁聯想是否有孕。而徐靜蕾也看到大家在網上的猜測，7日即PO出一段健身影片，並寫下：「人言可畏，老子減肥！」澄清只是變胖而非懷孕，同時她也在微博發文：「這個世界對胖子太刻薄了，我在改變自己還是改變世界兩個選項裡，選擇了先強壯自己，將來再改變世界。」

在 Instagram 查看這則貼文 人言可畏, 老子减肥🤓🧐🤪🤨🤩😜 徐靜蕾（@suanpieveryday）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 6 日 下午 7:40 張貼

徐靜蕾微博也發文否認有孕。(圖／翻攝自微博)

事實上，徐靜蕾和黃立行今年2月也才被傳婚訊，當時她否認，並稱：「暫無結婚的動力和理由，如果哪天結了，一定告訴大家」，而她過去受訪也曾透露數年前已經在美國凍卵，好為以後做準備，但目前階段因為還沒玩夠，所以暫時不想要孩子。

(中時電子報)