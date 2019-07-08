桃園市議員詹江村7日在臉書開直播表示，館長嘲笑他不是個咖，還說當民代都不會做生意，只會收錢辦事。

不過，詹江村說，館長最近要到桃園中壢開健身房，但館長搞不清楚狀況，健身房宣傳單放在他（詹）店內的櫃台。

詹江村說自己做人厚道，也幫館長把傳單發給客人。為何傳單放在詹的店內？詹江村解釋，因為館長的健身房開在詹江村店面的正隔壁，而且館長健身房沒有停車位，將來可能要向他（詹）借停車位！因為附近只有他（詹）有停車位。

詹江村說，只要館長開口向他借停車位，他（詹）就會答應，很好講話、很大方，如果沒有借車位，他（詹）照樣會把館長千萬名車鎖住。

詹江村也說自己很有風度，讓館長健身房宣傳單放在自己店內，但沒關係，遠親不如近鄰，館長到中壢開店偏偏開在他隔壁，健身房又沒有停車位，很可能未來要向他（詹）借停車位。

詹江村海派說，館長來停車借停車位，免停車費！健身房文宣免費放！他沒那麼小氣！

不過，館長似乎受到粉絲的誤導，一度誤會以為詹江村利用議員職權要去檢查館長健身房的消防，詹江村得知後，爆氣要求館長道歉，並說如果曾經說過要去檢查館長健身房消防，出門被車撞死。

而館長隨後就在直播中道歉，館長說他是受到觀眾留言誤導，後來才看詹江村直播，也認為詹江村真的是善意，要借停車場給詹江村，也覺得詹江村很貼心。館長也說有在詹江村直播中留言道歉，只是沒人理他。館長也鄭重公開承認他有錯，詹江村真的是好心，會再找時間去詹江村那裏拜訪。

館長你的店在我隔壁

陳之漢你如果是一個男人，明天當面跟我道歉

館長道歉直播 詹江村好意要給中壢館停車 說錯話館長道歉！

(中時電子報)