美國第一夫人梅蘭妮亞在家鄉斯洛維尼亞的首尊木雕像日前曝光，不過一眾鄉親父老並不領情，批評雕像很丟臉，和梅蘭妮亞一點也不像，長得反而比較像動畫卡通藍色小精靈。

美國第一夫人梅蘭妮亞在家鄉的第一個雕像日前曝光，遭一眾鄉親父老批評不像本尊、更像藍色小精靈。（圖／路透社）

美國第一夫人梅蘭妮亞在家鄉的第一個雕像日前曝光，遭一眾鄉親父老批評不像本尊、更像藍色小精靈。（圖／路透社）

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》報導，距離梅蘭妮亞的家鄉塞夫尼察（Sevnica）不遠的鄉村羅茲諾村（Rozno）5日突然樹立起一座藍色雕像，原來這座雕像是一座梅蘭妮亞木雕像，以2017年川普就職總統大典上梅蘭妮亞穿著的藍色套裝為範本雕刻而成，雕像更仿效梅蘭妮亞舉起左手向民眾問好的模樣。

Melania Trump's Slovenian hometown unveils statue of first lady to mixed reviews https://t.co/7hQbn5TtEK pic.twitter.com/gvU8356IWA — CBS News (@CBSNews) 2019年7月6日

雕像是由美國藝術家道尼（Brad Downey）委託斯洛尼亞當地雕刻家Ales Zupevc製作而成。道尼指出，製作梅蘭妮亞雕像的念頭主要源自於川普的反移民言論，他說川普以反移民作為執政基礎，自己卻和母語非英語的移民結婚，完全是「公然矛盾」。

不管雕像背後的深意為何，至少當地居民是不滿意的，報導描述居民都嚇壞了，抱怨雕像很「丟臉」，完全不像梅蘭妮亞，反而比較像藍色小精靈裡面的女角小美人。梅蘭妮亞出生、成長的塞夫尼察小鎮約有5,000人口，該鎮相當以出了美國第一夫人為傲，一系列以梅蘭妮亞為主題的蜂蜜、巧克力、蛋糕等產品為當地居民賺了不少觀光財，不過這座雕像的出現卻讓他們意見分裂。

The sculptor of Melania Trump, Ales Zupevc, REALLY captured her essence. It's a triumph of expressionism, in the highly appropriate medium of 'wood carved by chainsaw'.



It's not at all true to say it looks like Smurfette, who is a bundle vivaciousness and joy pic.twitter.com/77JUSj7qoO — Will Black (@WillBlackWriter) 2019年7月6日

不過也有毒舌網友評論本尊比雕像更木頭。

(中時電子報)