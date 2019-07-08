俗話說「聰明反被聰明誤」，北部地區一名男子藉著自己年輕精力旺盛，10分鐘內連續性侵了女網友2次得逞，東窗事發被警逮捕後，想鑽法條規範，以短時間為由耍賴只能算性侵1次，但是法官並不認證他的說詞，仍以一罪一罰論，合計將他二罪並罰。

法界人士指出，刑法上的接續犯是基於同一犯意，短時間密集地從事數個犯罪行為，可被評價為一個罪。而這名被告男子，就是以此上訴認為自己10分鐘內2次性侵被害女子，應只能算是一次妨害自主罪。

但是承審法官並不這麼認為，庭訊調查，被告是透過手機遊戲認識被害女子，於是邀她來租屋處，趁被害人身體虛弱及無法抵抗，強行脫褲性侵得逞，但是才過了10分鐘又想要，強壓雙手二度性侵，完事後還偷拍下體，威脅再次邀約外出，致使被害人怕受傷害趕緊報案。

法官認為，被告第一次不顧被害人反對，戴保險套性侵直到射精，完事後取下保險套，代表終了本次犯罪行為，過了10分鐘二度性侵，改採無套體外射精，可見得兩次性侵分為獨立犯意，非同一犯意的接續犯，因此認定為一罪一罰判刑。

被告不服，還是認為他雖有勃起2次都有射精，但是短短時間，符合「基於同一犯意，短時間密集地從事數個犯罪行為，可被評價為一個罪」，案經上訴高等法院，法官同樣認為他第一次射精結束後犯行已終了，第二次的性侵為另行起意，應以一罪一罰論處，因此維持一審地院的2罪併罰4年量刑，可上訴。

(中時電子報)