2019義大利拿坡里世大運競技體操在當地時間7日進行最後一天賽程，也是各單項決賽，稍早「鞍馬王子」李智凱在鞍馬以15.400分奪金，台北時間8日凌晨登場的單槓決賽，唐嘉鴻再以14.700分再添一面金牌，這也是中華世大運代表隊史上首面單槓金牌。

唐嘉鴻去年雅加達亞運單槓金牌入袋，今年雖然一度為腳傷所苦，所幸調整過來，在世大運全力出擊，先和李智凱、徐秉謙拿下團隊銀牌，雖然單項吊環決賽14.125分只排第8，但很有把握的單槓再把獎牌成色變得更漂亮，技壓哈薩克、日本兄弟檔谷川航、谷川翔等好手，和教練翁士航在確定分數後，興奮地吼叫慶祝。

因為腳傷，為了世錦賽拚奧運資格及更長久的運動生涯著想，去年亞運地板項目獲銀牌的唐嘉鴻，在今年亞錦賽、世大運都沒參加地板，不過把單槓難度提高，上屆世大運5.4分、今天決賽挑戰難度6.3分，又順利笑納金牌，提升不少信心。

李智凱今天也是挑戰兩個單項決賽，鞍馬達成二連霸後可惜雙槓13.700也是第8，加上團隊銀牌及個人全能銅牌，個人本屆世大運包辦金銀銅3面獎牌是最大贏家，包括隊友唐嘉鴻的金牌，體操隊以2金1銀1銅收工，創下隊史最佳成績。

(中時電子報)