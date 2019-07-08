羽球世界球后戴資穎在速食業者安排下，一日快閃體驗了得來速店員的狀況，裝飲料時覺得太新奇而動作較慢，工作人員半開玩笑說這樣得來速出餐會來不及，讓小戴不知所措，不過她還是適應完畢、完成任務。

在訓練員協助下，戴資穎跟著標準步驟體驗速食店得來速店員的工作狀況，按壓飲料機裝飲料時，自言自語說了好好玩，找杯蓋時也花了一點點時間，後面工作人員開玩笑說：「妳這樣得來速可能會來不及。」讓小戴緊張了一下。

戴資穎也試著幫薯條撒鹽、裝進盒子，認為裝薯條的手感比打球還要困難，來到學習跟客人的問候語時，小戴很有自信地說：「我覺得打招呼沒有問題，我平常應該是個很有禮貌的孩子。」模擬實際情況時，小戴一瞬間詞窮，還用台語講了「熊熊忘記要講什麼。」反應相當可愛。

進入實戰體驗後，戴資穎為得來速顧客驚喜送餐，有人有認出她，有人也不識球后，小戴笑著說，可能自己瀏海放下來蓋住額頭、跟比賽時樣子不太一樣，所以有時候大家部會第一眼就認出她，拍攝團隊也安排了小戴的體能訓練師「阿范」范瓚予、防護員「阿婷」王詩婷，以及她的母校高雄中學羽球隊教練跟學妹，還有「戴爸」戴楠凱、疼愛小戴的阿嬤，偷偷成為顧客給小戴驚喜，讓小戴開心到笑場。

(中時電子報)