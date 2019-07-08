1863年，印象派畫家馬奈以他的《草地上的午餐》震驚了藝術界，近年來在樂活風潮下，野餐也成為台灣人「食」尚新選擇。仲夏週末假日，來桃園G10 Go市集走走吧！在這週日（6日），有百人在草地上穿白衫大開WHITE派對，品嘗精緻的「風格」餐點！品嚐文青、又潮又美味料理，一邊聽著爵士女伶低沉慵懶唱著浪漫樂曲，動手做DIY、網美牆拍照打卡，還有星空電影院，讓夏日微醺音樂草地派對好吃、好玩、好逛。

快樂Fun暑假，G10 G10貨櫃市集也更有夏日fu！這次改版以風格時尚為主，訴求在都市叢林中，打造桃園藝文特區全新食尚秘境。因此，特於7/7亮點日舉辦一場「夏日微醺草地音樂派對」慶改裝！

「夏日微醺草地音樂派對」各式美味餐點。

上百人享受風格餐桌，身著白衫入席耍WHITE，場面相當壯觀。有民眾說，平常工作壓力大，週末就要犒賞自己，約朋友喝點小酒微醺，吃點異國料理，晚上再看星光電影院播放浪漫愛情大片《樂來越愛你La La Land》，免費品嚐「星球工坊」爆米花，這樣的夏日派對，一生就該有一次！

星光電影院播放浪漫愛情大片《樂來越愛你La La Land》。（圖取自官方粉絲團）

新版貨櫃美食也是G10的新亮點!有義式鮪魚醬筆管冷麵、滷肉乾麵、擂茶花生雞蛋仔、芒果冰沙、泰式炸雞等。被網友公認的神級美式文創餐車以每週快閃的方式進駐，像黑膠漢堡的黑色墨魚漢堡、香噴噴窯烤Pizza、冰滴咖啡，等，超多無法抵擋的快閃好料，挑戰你的味蕾!

燥花包裝DIY的體驗，玩DIY飆創意。

特色網美牆，歡迎拍照打卡趣！

此外，市集裡也有免費區的急流棒、大型立面彈珠檯與付費區的5款遊戲，大家都玩到不亦樂乎，還有超好逛的「手GOOD!市集」，教你用乾燥花製作繽紛花束，療癒手作課程跟爵士樂表演，趁著暑假，不妨相揪好友來這嘗美味、玩創意，為自己在夏日增添美好回憶。

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(中時電子報)