暑假到了，許多展覽、活動各地展開，然在台南有個地方的3D展覽居然是免費的。這是台南海濱將軍區的的馬沙溝社區，除每年夏天有音樂祭表演外，這裡的3D彩繪村也很有名，近50個彩繪讓你當麻豆不過癮，還能拍照到手軟！超萌貓咪、漁村景致，還有「誠品書局」，原來這裡也是已故的誠品創辦人吳清友的故鄉。

談到台南鄰近的濱海地區，大多人也會想到有美麗教堂、鹽田的「北門」，其實在北門區下方是台南的「將軍區」。近些年來，務農又有漁港的「將軍」也成為旅遊觀光新景點。

雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，2019馬沙溝3D彩繪村沙雕展，結合馬沙溝社區廟宇文化，推出懷舊風十足的「戲棚下」、搭配傳統建築、營造在地人文「漁湧豐收」，以守護環境為主題的「英雄排排站」、誰拍誰的「猴塞雷」等四大主題六座沙雕。

「馬沙溝3D彩繪村」的作品有將近50個，只要抓對正確角度，就能在平面的2D環境下，拍出超有意境的3D照片。除有結合漁村實景，也有超萌貓咪、貪吃老鼠、奔馳馬兒、大猩猩怒吼等生動彩繪。然因作品很多，如要擺好Pose、取景，其實可拍上2個小時多，也能仔細走訪漁村各巷弄。

這裡也有一個彩繪的「誠品書局」呢！原來馬沙溝是已故的誠品創辦人吳清友的故鄉。2016年初雲嘉南濱海風景區處在馬沙溝進行社區老屋彩繪，當時吳清友故居因傾圮拆除，原先做為私人停車場，在鄰居聯絡下，吳清友也慨然提供土地使用。

然不料2017年吳清友因病去世，馬沙溝社區發展協會在吳先生的故居位置，用手繪的方式建造了一間「誠品書局」紀念他，畫裡有書籍、茶具、花朵畫作，另在吳清友故居地上創作3幅「開卷有益」3D彩繪，堆疊的書本與高高書牆，呼應誠品推廣閱讀文學與閱讀。

馬沙溝的村莊呈現八卦的形狀，整理說來彩繪村雖不大，但巷弄小路極多，剛造訪的旅人如方向感不好恐會迷路。然別擔心，村莊有提供「跟著小魚兒走」的地圖及指標，按圖索驥，一邊拍照打卡，也是另一種趣味。

歷年夏日音樂節活動現場。（圖取自台南旅遊網）

暑假剛開始，不妨相揪好友來趟台南之旅吧！7月2日0台南將軍吼音樂節登場，八三夭、茄子蛋、呂思緯、陳芳語等卡司開唱；愛美食的朋友也能參加7月13日至8月17日「台南七股海鮮節」；「WBSC第五屆U12少棒錦標賽」於7月26日至8月4日在台南亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場開打！還有台南國際芒果節、夏季水域遊憩體驗活動等，一同享受充滿陽光、沙灘、音樂、美味及樂趣的沁涼夏日風情！

(中時電子報)