暑假到了，小朋友到哪玩？其實鄰近公園就很有意思！越來越多元化的台北公園，尤其是今年上半年更新完成的5座公園兒童遊戲場，正在各區嶄露光芒，歡迎家長們帶著小朋友前往嘗鮮！攀爬塔、彈跳床、玩水趣，各種設施讓小朋友嗨翻天！

讓小朋友玩得開心、家長也放心！北市公園遊戲場的設計理念推陳出新，並以多元、挑戰性及安全性為目標，期望讓大人小孩一同使用並在學習中共同成長。今年上半年更新完成的5座公園，包括北投區的榮富及榮華公園、南港區的九如綠地、玉成公園，以及萬華區的和平青草園公園，各有有其特色，值得家長們帶小朋友逐一挑戰。

公園處表示，北投區的榮富公園提供變化多端、挑戰無限的空間，結合太空人訓練儀、木隧道及彈跳床等遊戲設施，尤其是太空人訓練儀可以充分享受太空飛航的刺激效果，特別結合了溜滑、攀爬與360度旋的設計，而特殊造型的木頭設施，是可攀繩、鑽入及躲藏的木隧道，最搶手的彈跳床，更深受小朋友喜愛，讓大家玩到捨不得回家。

榮華公園。（圖取自北市公園處官網）

榮華公園新設的雙道滑軌一邊是可站可坐的溜索，另一邊則是安全座椅式，讓孩子們除了站著玩，更可以坐著就體驗到滑行的樂趣，也因為榮華公園鄰近東華抽水站，新設的遊戲牆更結合水的意象，將水滴融入遊戲牆內，讓孩子們在遊戲時了解在地的地景文化。

九如綠地。（圖取自北市公園處官網）

南港區的九如綠地，新設置一座高8.8公尺攀爬塔，就像蜘蛛人電影一樣，搭配裝置繩網的遊樂設施，是攀爬愛好者攀爬征服目標，更備有滑梯設計，讓孩子攀爬時還可以體驗到溜滑的快感。旁邊的旋轉臺，可以讓家長或是同伴陪伴，使孩童享受互動合作的樂趣。

玉成公園旋轉開關取水設施。（圖取自北市公園處官網）

南港區的玉成公園原本即是消暑的好地方，108年7月新開放的水設施，放眼望去入口處的兩隻小丑魚，有定時的噴水鐵環噴水，總是可以讓小朋友驚喜連連，遊戲場中央的水道及水桌區，能讓孩子自由控制水流閘，且採用旋轉開關，讓孩子體驗自己取水的樂趣。最悠閒的2個礁島休息區，則提供民眾隨意休息，感受融入海洋水景世界的奇妙氛圍。

和平青草園公園。（圖取自北市公園處官網）

萬華區的和平青草園公園以木造攀爬架為主題，遊戲場中央的木造攀爬架組用木頭及繩網建立挑戰路線，讓孩子可以憑著自己的想像探索出不同的樂趣，還有北市第一座的擺盪船索，除了能體驗前後擺盪的樂趣，還能有合作擺盪的趣味玩法！而最吸睛的月亮造型鞦韆，更是大人小孩必玩的首選。

(中時電子報)