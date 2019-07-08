◎中國時報

● 國民黨昨動員舉辦「反鐵籠公投誓師大會」，高雄市長韓國瑜致詞時說，「今天不跟藍軍講話，要跟綠軍、跟中間選民講話，民進黨這3年來台灣日子有更好過嗎？」韓並指出，連「民進黨的良心」前促轉會主委黃煌雄，都看不下去，不幹了，台灣的民主政治在民進黨執政下要何去何從？

香港反對修訂《逃犯條例》的民怨未消，示威者7日下午再發起「九龍大遊行」，主辦方稱逾23萬人參與遊行，警方則表示高峰期有5.6萬人。遊行隊伍除高呼「釋放被捕者、追究警隊濫權」等原有口號，還明確表達了「解散立法會」和「立即雙普選」訴求。遊行終點的「西九龍站」是香港通往大陸唯一高鐵站點，遊行發起人劉穎匡強調，目的是希望向大陸旅客宣傳香港人的理念。

●國民黨中央昨天大動員舉行「反鐵籠公投誓師大會」，同樣在凱道，但國民黨的動員力，顯然遠不如韓粉，跨不過6月1日的「韓國瑜障礙」，反倒是高雄市長韓國瑜登高一呼就把韓粉都帶去高雄消費，塞爆高雄觀光景點。下達「軍令」的國民黨動員力竟不如韓粉，顯見韓粉已是藍軍最堅實的「陸軍部隊」，影響力不可小覷。

● 新北市前市長朱立倫昨穿著「拒絕綠色恐怖」的T恤參加「反鐵籠公投」大遊行，朱立倫表示，回顧過去3年多來，蔡政府假國家安全、轉型正義之名所推動的諸多修法和行政作為，背離民主的不只「公投法修惡」這一項，這讓原本已經進入民主化的台灣，有了民主倒退，甚至威權再現的危機，他宣示，未來將推動「二次轉型正義工程」。

◎旺報

● 大陸科創板確定22日開市，獲准掛牌的25家公司也準備向投資人招手。從8日開始，這25檔科創板新秀將輪流進入上市前的申購新股抽籤作業，估計這些掛牌新秀將吸金超過310億元（人民幣，下同），由於各家公司有不同的申購規定，要想從這批科創板新秀中搶得先機，必須做好萬全準備，看能否趁機撈一筆科創板「橫財」。

● 上海重陽投資管理公司總裁王慶發出席「2019中國財富論壇」時指出，觀察大陸從去年下半年以來，宏觀經濟政策不斷加碼，從去槓桿、穩槓桿到貨幣政策等調整，看好在未來6到12個月起到效果，研判大陸經濟在今年第3、4季會出現提穩甚至反彈。

● 在完成國安五法修正後，民進黨在立法院下會期還要推動所謂「中共代理人」的修法，這一系列修法不但侵犯言論自由，更將把兩岸關係打入戒嚴時期。當民進黨口口聲聲說「習五條」有多可怕之際，原來最可怕的是自己的政府，意圖把台灣塑造成只能講獨的一言堂，對兩岸交流全面的自我審查與自我設限。

● 台北市長柯文哲7日受邀前往成功大學EMBA發表演講，會前他針對「蔡英文要完成中共代理人修法是否會讓兩岸交流變得更困難？」一事，先嘆了一口氣後說，不要凡事都先把人家當壞人，人家法都還沒立，就把人家貼標籤。

◎工商時報

● 勞動部預計在8月中旬召開基本工資審議委員會，蔡英文政府任內已連年調漲，為了照顧邊際勞工、達基本工資3萬元目標，今年仍是漲聲響起，外界預估漲幅至少3％、不超過5％，也就是將落在2萬3,800元至2萬4,200元之間。

●大陸資通訊設備大廠華為自行研發的鴻蒙系統，將於8月9日的「2019年開發者大會」揭開面紗。而搭載鴻蒙系統的手機也將於10月推出，備貨量可能達到百萬台。消息人士指出，華為已經邀請相關人士測試和體驗鴻蒙系統，藉由專業人士來尋找系統的不足和缺陷。

●6月海關進出口概況今（8）日公布，澳盛銀行大中華經濟研究團隊已先喊衰，必定出現連8黑，並強調出口帶衰台灣2019年經濟成長動能。雖中美貿易戰暫時休兵，美未對大陸祭出新一輪關稅，澳盛7月仍下修台灣2019年GDP年增率到1.8％，和經濟學人EIU估測一樣，而星展銀行迄今仍維持1.9％的低空飛過數據，也和IHS的看法一致，外資機構對於台灣今年經濟成長無法給予2的保證。

●《華爾街日報》報導，由於20位跨黨派國會議員於4月提出要求，美國稅務局（IRS）可望在未來數周內更新其2014年推出的虛擬通貨法規指導，以更廣泛地推動新崛起的虛擬通貨產業。國會正考慮推動至少3個法案，以解決虛擬通貨遊走於一些法律邊緣的問題。

(中時電子報)