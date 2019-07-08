行政院長蘇貞昌。（圖／資料照片）

網路流傳行政院院長蘇貞昌6日至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名後丟擲簽字筆的影片，遭有心人士惡意張冠李戴為參加因公殉職員警追思會場。近日因勇警被殺事件，也被1450網軍圍攻的亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，在臉書向蘇揆說「被抹黑的滋味一定不好受。」

葉毓蘭稍早表示，星期日下午開始接到幾十個群組或個人傳來蘇貞昌在禮簿上簽名後，擲筆離去的短片，而且還加上註解【殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的】。

葉毓蘭說，看到朋友們的激憤難平，她心中覺得怪怪的。因為李承翰宣布不治時，蘇貞昌正在主持行政院會，據參加院會的好友告知「院長對李承翰的殉職深感悲痛」，她相信，在那當下全台灣對李承翰的悲痛是不分黨派、不分階級的，因為這個孩子就像每一位台灣的警察一樣，在穿上制服後，在提供服務、在提供保護、在提供安全時，不會先看你的黨證、先看看你的收入與身份。

她說，果然蘇貞昌昨晚做出說明了，喪事上簽名後擲筆是他家鄉的習俗，更何況李承翰告別式訂在7月16日舉行，有心人看到蘇貞昌簽名後擲筆的短片，刻意加上註解誤導，再加上蔡英文日前才對蘇巧慧說「妳爸爸好兇」，對照去年參選新北市長時怒拍反深澳電廠的里長肚子，好像短片中蘇貞昌的不屑是事實，還好在謠言點燃燎原大火前，警政署和蘇貞昌都迅速澄清。

(中時電子報)