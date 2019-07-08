高雄市長韓國瑜昨參加國民黨動員舉辦的「反鐵籠公投誓師大會」。致詞時韓表示，他不跟藍軍講話，要跟綠軍、跟中間選民講話，民進黨這3年來台灣日子有更好過嗎？連民進黨的良心、前促轉會主委黃煌雄，都看不下去不幹了，台灣的民主政治在民進黨執政下要何去何從？對此，有評論認為，這舉動可看出韓對自己在藍軍內部的支持度相當把握，最後階段開拓藍營以外的選民。

韓國瑜昨問民進黨取得了政權，為何3年來沒好好讓人民過好日子，為人民好好奮鬥，執政不思檢討，選舉到只搞兩岸緊張、內部衝突、鬥爭在野黨。以前民進黨的前輩，民進黨的良心黃煌雄，認識他的人都知道，他是廉潔、正派且勤政愛民，黃煌雄當了促轉會主委之後也看不下去，所以不幹了。

韓國瑜也向綠軍喊話，不要再被蔡英文政府騙了，執政三年不用心，選舉到了就要搞衝突對撞、搞主權議題，「說台灣要被出賣了，誰會去出賣？誰不是為了台灣人？台灣2300萬人難道會去愛菲律賓不愛台灣嗎？」韓直言，這是無聊！選舉到了不抹黑已經不會選了，不搞鬥爭不會選，不知道該怎麼選，因為拿不出政績！

據中評社報導，國民黨候選人都在對著台下藍軍講話，僅韓國瑜在致詞時表明他要跟綠軍、中間的選民講話。從韓國瑜這樣的舉動，可看出他對自己在藍軍內部的支持度相當把握，最後階段可以不用像其他候選人鞏固泛藍支持，而是開拓藍營以外的選民，做最後衝刺。

(中時電子報)