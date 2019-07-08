「護衛軍刀2019」軍演

就在美、日、澳部隊進行「護衛軍刀2019」（Talisman Saber 2019）聯合軍演時，澳軍密切監視據信為解放軍派出的偵察艦，而這是日本軍艦第一次參與這項每兩年舉行一次的軍演。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲國防消息人士認為，解放軍對日本海上自衛隊如何與美澳部隊協同作戰特別感興趣。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，解放軍通常會派815G型電子偵察艦監視太平洋海域的國際軍演，如環太平洋軍演（Rim of the Pacific，RIMPAC），還有護衛軍刀演習等。

815G型電子偵察艦監視環太平洋軍演

而多名軍方消息人士證實，解放軍高科技815G型偵察艦正航向澳洲，預料將緊盯美澳在澳洲海域舉行的大規模軍演。到6日晚時，解放軍815G據信已抵達巴布亞紐幾內亞北方。

815G型電子偵察艦裝有先進通信系統，能竊聽其他軍隊的動態，2017年「護衛軍刀」演習時，解放軍也派出這類東調級偵察船加以監視。

今年約有2.5萬以美澳為主的大軍參與「護衛軍刀」軍演，以規劃並演練強度中等的「高端」作戰。而據澳洲國防部聯合行動處參謀長（Chief of Defence Joint Operations）畢爾頓（Greg Bilton）說，他們正密切追蹤這艘解放軍偵察艦。

就在「護衛軍刀」軍演於布利斯班（Brisbane）展開之際，他指出，目前這艘815G在澳洲北方。「我們正在追蹤它，」畢爾頓說，「我們還不知道它的目的地，但認為它會航向昆士蘭（Queensland）東海岸，屆時我們會採取適當的因應措施。」不過，他也指出，那是國際海域，解放軍有權航向當地。

(中時電子報)