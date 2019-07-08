大陸女星Angelababy（楊穎）2015年和黃曉明結婚，兩人育有一子「小海綿」，婚姻生活幸福美滿，不過近來卻因鮮少一起公開露面，而傳出婚變，雙方出面駁斥傳聞後，就持續投入工作，而近日baby現身機場，被網友目擊疑似保護兒子，母子分開走，讓網友看了都感動到快哭了。

有網友在機場巧遇baby，並稱她疑似為了保護兒子，刻意和他一前一後分開走，未料，後方的小海綿見媽媽走遠，突用奶音大叫「媽媽」，一旁工作人員連忙安撫，和他說「媽媽先過」，這讓他很疑惑，用英文問：「Where are you going？（妳要去哪？）」

而聽到兒子的叫聲，baby也忍不住回頭察看情況，網友也指她會刻意和小海綿分開走，就是要保護兒子隱私，充滿母愛的舉動讓網友都直呼太暖，「綿哥不要怪你媽媽，她也是為了保護你」、「哭了，那時baby應該很難受」、「長大要好好照顧你媽媽，她真的很愛你」。

(中時電子報)