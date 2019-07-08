美國女足不負眾望在世界盃決賽踢敗荷蘭，達成2連霸與國家隊第4冠，由於女子世足至今只有8屆，美國4屆冠軍是非常厲害的。在奪冠慶功的同時，她們又發表聲明繼續控訴國家足協「性別歧視」，因為獎金真的跟男子差太多了。去年2018男子世足賽，國際足總(FIFA)的獎金高達4億美元，今年的女足居然只有3000萬美元。

FIFA承諾把4年後的女子世足獎金翻倍(6000萬美元)，然而男子世足賽也增加到4.4億美元，讓美國女足很不爽。紫頭髮的隊長拉皮諾(Megan Rapinoe)說：「如果足總真的在乎我們，為什麼還一直擴大獎金的差距？」拉皮諾多年來不斷炮轟足總重男輕女，今年的大賽因她們的精采表現，贏得現場觀眾「男女同酬」的喝采聲。

根據《紐約時報》計算，美國女足奪冠之後，每人可分得25萬美元(約780萬台幣)獎金，若是男子奪冠每人可得110萬美元，差別待遇很明顯。拉皮諾說她明白男女運動市場的差距，但她批評國家培訓資源分配不公，投資在男人身上的錢比女子多出數倍，男女其實是連立足點都不平等。

這樁官司是一場長期戰，美國足協態度強硬，他們表示男女「不同工不同酬」，因為男子組的競爭程度不可同日而語。這也是事實，美國男足去年世界盃在資格賽就出局了，在歐洲、南美滿坑滿谷的強隊夾殺之下，要奪冠拿獎金簡直是癡人說夢，他們面對的挑戰比女足大得多。

殘酷的真相是FIFA在去年男足世界盃進帳60億美元，吸引32億人觀看比賽，這一次女足世界盃的收益預估僅為1.3億美元。換言之，FIFA女足市場只有男足2%，她們目前領取相當於男足13%的獎金，其實已經是多拿了。即使美國女足成就非凡，也不可能一夕扭轉當下的差距，應該循序漸進讓各單位增加投資，以擴大女足市場為先。

(中時電子報)