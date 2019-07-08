前外交官介文汲批鴻海創辦人郭台銘說當總統後要帶團隊到美國搶訂單，跟白宮簽FTA，根本是沒搞清楚狀況，信口開河。介文汲說，若以總統身份赴美，華府都去不了，怎麼去白宮。另與美簽FTA需先解決美牛美豬問題，稻米開放問題更嚴重。美國是產米大國，開放美米進口，是會將台灣農民逼上絕路的。

介文汲在臉書批郭台銘，若當選總統，將既去不了白宮，也簽不成FTA，因爲美國迄只同意我國總統過境，且不能到華府。郭以企業家的身份進白宮沒問題，但若以總統身份，華府都去不了，怎麼去白宮。

另與美簽FTA需先解決美牛美豬問題，稻米開放問題更嚴重。美國是產米大國，開放美米進口，是會將台灣農民逼上絕路的。

台灣是需要簽FTA，介文汲說，但第一該簽的對象應是佔我出口四成的中國大陸、第二是佔我出口兩成的東協。美國只佔我出口的一成，且川普在商言商的個性，絕不會在美牛美豬美米輸台問題上放水，郭作董事長可以無視農民，當總統可不能輕易犧牲農民。

介文汲說，郭頂著企業家的光環在國際上受到各國領導人的禮遇，但若當總統就不會這麼風光了，不但大多數的國家都將去不了，且會發現我們的對外經濟困境主要是外部政治問題所造成的，而不是單純經濟因素造成的。郭顯然對這些外部政治問題缺乏基本認識，才會說出人家是靠他養的這種損人不利己的話。

(中時電子報)