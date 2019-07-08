4歲蘿拉活潑健康，一點都看不出罹癌，幸好她媽媽細心發現異狀。（照片來源：gofundme網站）

澳洲布里斯本（Brisbane）一名母親日前與女兒聊天時，發現她左眼瞳孔內有奇怪的白色斑點漂浮，雖然女兒沒有表示不舒服，但不放心的她還是帶女兒去檢查，結果上周一（1日）確診罹患視網膜母細胞瘤（Retinoblastoma）。

綜合外媒報導，媽媽海恩(Melissa Hine)表示，女兒蘿拉（Lola）平時活潑好動非常健康，也沒聽她說眼睛不舒服，但她發現蘿拉左眼出現詭異白點，還是不放心地帶著女兒去醫院檢查。

豈料1日檢查報告出爐，蘿拉被確診罹患「視網膜母細胞瘤(Retinoblastoma)」，今天（8日）轉到昆士蘭兒童醫院接受治療，將在週五（12日）進行手術。

澳洲癌症委員會（Cancer Australia）指出，這種癌症通常發生在兒童身上，會影響一隻眼睛或雙眼。它在3歲以下兒童身上較常見，但也可能在任何年齡發病。

另兒童眼癌信託基金(Childhood Eye Cancer Trust)首席執行長菲爾蓋特(Joy Felgate)表示「視網膜母細胞瘤是治癒度高的癌症，但往往診斷得太晚，無法挽救孩子的眼睛，提醒家長要多注意可能的徵兆」。

海恩更分享醫生教她的檢查方法：平時為子女拍照時可開啟閃光燈功能，就能檢查他們的眼睛。她表示，「癌腫在蘿拉的左眼，所以那邊沒有紅眼現象，如果你看到紅眼現象有任何變化，直接去接受檢查。」

眾籌網站GoFundMe已有為蘿拉籌募醫療費的專頁，暫時還不知道蘿拉需要進行多長時間的化療，僅知她將需要接受冷凍療法及熱療法。

(中時電子報)