在馬來西亞吃〈肉骨茶〉可以挑選指定豬的不同部位，君品酒店〈頤宮〉餐廳7／16日至7／21日辦的「逝去的老味道」美食節，會以豬身上所有的「零件」都作成〈肉骨茶〉讓客人擇己所好盡情享用。（圖／姚舜）

台灣不少食饕已知〈肉骨茶〉有「白湯」與「黑湯」之分，卻少有人知道這種星馬庶民美食還有分「乾」、「濕」兩派，7／16日起在君品〈頤宮〉就可嘗到「乾鍋肉骨茶」。（圖／姚舜）

國人吃的〈肉骨茶〉用的多是豬小排，其實在肉骨茶發源地馬來西亞，亦可吃到〈肥腸肉骨茶〉，而且廚師還費工製作「腸套腸」，吃來更有口感。（圖／姚舜）

馬來西亞人不只用豬的各部位作〈肉骨茶〉，也會用雞瓜搭配香菇製作，成菜後形色像極了「滷雞瓜」。（圖／姚舜）

豬尾巴的膠質很多，君品〈頤宮〉7／16起辦「逝去的老味道」美食節，客人可嘗到〈豬尾肉骨茶〉。（圖／姚舜）

帶皮帶肉的〈豬前蹄肉骨茶〉，形色很「壯觀澎湃」，7／16日至7／21日君品酒店〈頤宮〉餐廳可以嘗到。（圖／姚舜）

順德老菜〈春花捲〉源於清朝，古時候男生與女生吃的內餡還不一樣，君品〈頤宮〉主廚陳泰榮這回是用豬五花肉、雞肝與韭菜切丁作餡。（圖／姚舜）

順德人昔日常用花生苗入菜，在台灣花生好找，花生苗難覓，君品酒店特別找了苗栗的農夫幫忙栽種，大廚搭配芹菜與辣椒用大火快炒讓客人享用。（圖／姚舜）

〈叉燒片鵝肝〉是當今順德在地餐廳的高檔菜式，君品〈頤宮〉餐廳在台復刻，形色味皆非常誘人。（圖／姚舜）

〈龍皇餃蟲草花湯盅〉的用料高檔，台灣傳統粵菜餐廳沒這道菜。（圖／姚舜）

〈順德豬血時蔬〉是一道菜湯，乳白色湯頭是大量魚骨熬製，湯內放了豬血和清炒後的菠菜，味道鮮濃、口感柔滑。（圖／姚舜）

〈順德粥水肥牛盅〉是順德人最擅長的粥水現涮肥牛肉片，米粥讓牛肉更滑潤，且吃得出米香與肉香。（圖／姚舜）

〈窩貼沙律大明蝦〉與港點中的〈蝦多士〉異曲同功，是一道「經典不敗」菜餚。（圖／姚舜）

〈砂鍋燜燒甲魚.燒肉.活鮑〉顧名思義用了甲魚和鮑魚入饌，用燒腩肉為菜色提香。（圖／姚舜）

〈砂鍋燜燒土雞佐烏參〉是一道「乾身料理」，食材用砂鍋悶燒可以更加入味，且保有鮮嫩口感。（圖／姚舜）

順德大廚擅長烹調海鮮，近年則流行以花椒為鮮魚提味添香，〈花椒蒸活魚〉就是代表。（圖／姚舜）

〈養顏核桃包〉的外皮在麵糰中加了牛奶，內餡有核桃、鮮奶油、白巧克力、芝麻、杏仁片，比〈流沙包〉更有「內涵」。（圖／姚舜）

用料簡單的〈傳統片糖麵皮糖水〉，是上世紀50.60年代庶民甜點，雖是「窮人的點心」，卻非常好吃。（圖／姚舜）

你吃過「乾」的〈肉骨茶〉嗎？另外，除了肉骨，你可曾吃過豬腸、豬尾、豬肚，或是豬蹄烹調料理的〈肉骨茶〉？

雲朗觀光集團旗下台北君品酒店致力傳揚中華美食文化，派廚藝團隊前往擁有「粵菜之源」美譽的廣東順德（古稱鳳城）探學粵菜老味道與好味道，並請了飲食作家陳靜宜幫忙帶帶路，赴馬來西亞進行「肉骨茶尋根之旅」，俟理出脈絡後，決定於7／16日至7／21日在君品酒店館內米其林三星中餐廳〈頤宮〉重現經典、復刻老味道，屆時大馬〈肉骨茶〉創始店第三代傳人、〈奇香肉骨茶〉負責人李峰賢將親自來台示範正〈肉骨茶〉作法並細數典故，台灣食饕與吃貨不僅可嘗到用豬大爺身上不同「零件」烹調出的〈肉骨茶〉與「乾式肉骨茶」，更可以吃到三星級的順德美味啦！

〈肉骨茶〉為星馬華人創造的中華庶民美食，也是藥膳食品。為了生存並養好體力，早年離鄉往南發發展的華人，在湯內加了藥材燉煮肉骨，從而有了這道菜。

〈肉骨茶〉裡其實沒有「茶」，至於為何要叫〈肉骨茶〉，則說法之一是吃肉配茶可解膩，另一說法照大馬華人考據則是源於〈肉骨茶〉的發明人李文地。福建話中「地」的發音與「茶」相近，傳來傳去、 久了就成了〈肉骨茶〉。李文地就是李峰賢的爺爺。

陳靜宜這些年花了不少時間在馬來西亞研究華人美食，並在肉骨茶大本營、馬來西亞的巴生，穿街走巷、東張西望的吃遍各家〈肉骨茶〉，把大馬肉骨茶的前世今生理得通透，還寫了書《啊，這味道》，與美食愛好者分享華人飲食文化的風景地圖。

「在巴生吃肉骨茶，第一步是選『部位』，愈早去可選的部位愈多」，陳靜宜說，在馬來西亞巴生老店吃〈肉骨茶〉，可以指定肥瘦與部位，從五花肉、大骨、小骨，到豬腸、豬肚到豬尾都可以用來烹調〈肉骨茶〉。君品〈頤宮〉中餐廳屆時就會根據此「豬盡其用」的原則，讓食饕與吃貨指定部位領略「正宗大馬肉骨茶」況味。

〈肉骨茶〉依湯頭顏色有「白派」與「黑派」之分，前身源於潮州、加了大量白胡椒，後者是福建、用醬油提味，而「乾式肉骨茶」又是從何而來的呢？陳靜宜研究應和「地域」和「人」有關。

馬來西亞終年如夏、氣候淡熱，熱湯不易入口，另外大馬華人的祖籍多是廣東，而廣東人擅長瓦？和砂鍋料理，「或許是這些原因」，陳靜宜說，時至今日在大馬的〈肉骨茶〉已宛如江湖武林，有各種門派，用料與作法多元、口味紛陳。

用大馬庶民〈肉骨茶〉搭配廣東順德菜配成套餐讓食饕品嘗，固然是「創意巧搭」，卻也內蘊君品酒店致力傳揚中華美食文化的用心。

粵菜菜系是由廣州、潮州、惠州、汕頭、南海、東江等地方菜系匯聚共構而成，「食在廣州，廚出鳳城（順德古名）」，更說明了順德大廚精湛廚藝。所以君品廚藝團隊實際走訪順德，考察當地餐廳食肆、飯店酒樓，從「各家必有菜式」中掌握食尚趨勢再返台復刻。

舉凡〈小炒花生苗〉、〈春花捲〉、〈順德豬血時蔬〉、〈叉燒片鵝肝〉、〈順德粥水肥牛盅〉、〈砂鍋燜燒土雞佐烏參〉、〈砂鍋燜燒甲魚、燒肉、鮑魚〉、以及〈花椒蒸活魚〉，還有甜品〈養顏核桃包〉和〈片糖麵皮糖水〉等，君品〈頤宮〉將於7／16日至7／21日推出的順德菜，無論大菜或小炒，共通特色是都是老味道與好味道，且在米其林三星廚藝團隊詮釋演繹，形色亦都雅緻，值得推介。

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