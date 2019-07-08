大陸拳王練喻軒日前向館長陳之漢下戰帖，造成網友們的熱議。館長昨晚開直播提到目前雙方的交流進度，事實上他們已經通過電話，且館長還替練喻軒背書，「不是他不想來，是台灣這邊不給簽證」。

練喻軒日前發出5點聲明後，不想再讓人覺得是炒作，而將微博上的所有貼文刪除。很多網友一直想知道練喻軒究竟會不會在月底前來台灣？館長回應，雙方其實已經通過10分鐘的電話，了解到因為練喻軒把事情搞得太大，導致現在很難申請簽證，台灣這邊沒有旅行社願意幫他蓋。電話中，兩人講了很多無奈，覺得大家都在等著看怎麼把對方打死，但練喻軒表示，自己是一個運動員並不想去談政治。

館長強調，之後會盡力幫助練喻軒來台，可能會用商業邀請的方式來促成交流。而練喻軒也告訴館長來台灣會擔心，館長回應，「誰敢動你，試試看，我保護你，來台灣你就是我的客人」。

館長還透露，近期內不願再接受任何的戰帖，有的根本是為了曝光利益，「但我最近實在太忙，你們不要再來了，我沒那個美國時間。」

(中時電子報)